لوجانو السويسري يعلن ضم أحمد قندوسي لمدة 3 مواسم

أعلن نادي لوجانو السويسري ضم الجزائري أحمد قندوسي لاعب وسط سيراميكا كليوباترا.

وكشف لوجانو عن ضم قندوسي لمدة ثلاثة مواسم مقبلة أي ينتهي تعاقده في صيف 2028.

وأشار نادي لوجانو إلى أن أحمد قندوسي سيكون متاحا لخوض المباريات بعد التعافي من إصابة الساق في سبتمبر المقبل.

وكان لوجانو قد حصد المركز الخامس في المرحلة الرئيسية من الدوري السويسري بالموسم المنقضي بعد جمع 49 نقطة.

بينما اختتم لوجانو موسمه في المركز الرابع برصيد 54 نقطة ليتأهل لخوض منافسات الدوري الأوروبي.

وانتقل قندوسي من الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا في صيف 2023 على سبيل الإعارة، قبل أن يتمم سيراميكا إجراءات ضمه بشكل نهائي.

وانضم قندوسي لصفوف الأهلي بداية عام 2023 قادما من وفاق سطيف الجزائري، قبل أن يقرر الفريق الأحمر إعارته إلى سيراميكا كليوباترا، قبل انتقاله بصفة دائمة.

ومع الأهلي فاز قندوسي بألقاب الدوري المصري وكأس مصر والسوبر المصري ودوري أبطال إفريقيا.

كما توج مع سيراميكا كليوباترا بلقب كأس الرابطة مرتين.