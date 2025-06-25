مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: إقامة كأس مصر خلال تحضيرات المنتخب لكأس الأمم

كشف مصدر في اتحاد الكرة عن موعد مبدئي لإقامة مباريات دور الـ32، ودور الـ16 من بطولة كأس مصر.

وأوضح المصدر في تصريحات لـ FilGoal.com: "نخطط لخوض مباريات دور الـ32، والـ16 آخر شهر نوفمبر، وبداية ديسمبر، خلال تحضيرات منتخب مصر لبطولة كأس الأمم الإفريقية".

وأتم المصدر: "نسعى للانتهاء من أكبر عدد من المباريات قبل التوقف الدولي".

ويشارك المنتخب المصري في كأس العرب المقرر في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 من شهر ديسمبر 2025.

ويقود حلمي طولان الجهاز الفني لمنتخب مصر المقرر أن يشارك في كأس العرب.

فيما يقام كأس الأمم الإفريقية في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 حتى 18 يناير 2026.

وتنوي رابطة الأندية المصرية المحترفة إقامة 5 جولات من مسابقة الدوري في شهر أغسطس المقبل، قبل خوض منتخب مصر لمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو يومي 1، و8 سبتمبر المقبل في تصفيات كأس العالم.

كما يلتقي منتخب مصر أمام جيبوتي وغينيا بيساو يومي 6، و13 أكتوبر في ختام منافسات تصفيات كأس العالم.

ويحتل المنتخب المصري صدارة المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم برصيد 16 نقطة.

ويحتل منتخب بوركينا فاسو المركز الثاني برصيد 11 نقطة، وسيراليون ثالثا بـ8 نقاط، ثم إثيوبيا ، وغينيا بيساو 6 نقاط.

ويقام الدوري المصري الموسم المقبل من 21 فريقا بعد إلغاء الهبوط وصعود 3 فرق وهم المقاولون العرب، ووادي دجلة، وكهرباء الإسماعيلية.

ويحمل الزمالك لقب كأس مصر بعد فوزه على حساب بيراميدز بركلات الترجيح مطلع يونيو الجاري.