مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: إقامة كأس مصر خلال تحضيرات المنتخب لكأس الأمم

الأربعاء، 25 يونيو 2025 - 18:21

كتب : محمد جمال

كشف مصدر في اتحاد الكرة عن موعد مبدئي لإقامة مباريات دور الـ32، ودور الـ16 من بطولة كأس مصر.

وأوضح المصدر في تصريحات لـ FilGoal.com: "نخطط لخوض مباريات دور الـ32، والـ16 آخر شهر نوفمبر، وبداية ديسمبر، خلال تحضيرات منتخب مصر لبطولة كأس الأمم الإفريقية".

وأتم المصدر: "نسعى للانتهاء من أكبر عدد من المباريات قبل التوقف الدولي".

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - رابطة الأندية تنوي إقامة 5 جولات من الدوري في أغسطس بالتنسيق مع الأندية الشعبية.. المنصورة يطالب بتفعيل رابطة لأندية القسم الثاني خبر في الجول - رابطة الأندية تستقر على موعد إيقاف الدوري للمشاركة في كأس العرب وأمم إفريقيا

ويشارك المنتخب المصري في كأس العرب المقرر في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 من شهر ديسمبر 2025.

ويقود حلمي طولان الجهاز الفني لمنتخب مصر المقرر أن يشارك في كأس العرب.

فيما يقام كأس الأمم الإفريقية في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 حتى 18 يناير 2026.

وتنوي رابطة الأندية المصرية المحترفة إقامة 5 جولات من مسابقة الدوري في شهر أغسطس المقبل، قبل خوض منتخب مصر لمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو يومي 1، و8 سبتمبر المقبل في تصفيات كأس العالم.

كما يلتقي منتخب مصر أمام جيبوتي وغينيا بيساو يومي 6، و13 أكتوبر في ختام منافسات تصفيات كأس العالم.

ويحتل المنتخب المصري صدارة المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم برصيد 16 نقطة.

ويحتل منتخب بوركينا فاسو المركز الثاني برصيد 11 نقطة، وسيراليون ثالثا بـ8 نقاط، ثم إثيوبيا ، وغينيا بيساو 6 نقاط.

ويقام الدوري المصري الموسم المقبل من 21 فريقا بعد إلغاء الهبوط وصعود 3 فرق وهم المقاولون العرب، ووادي دجلة، وكهرباء الإسماعيلية.

ويحمل الزمالك لقب كأس مصر بعد فوزه على حساب بيراميدز بركلات الترجيح مطلع يونيو الجاري.

كأس مصر اتحاد الكرة
نرشح لكم
بقيادة أحمد سامي.. الاتحاد السكندري يعلن تشكيل الجهاز الفني بالكامل خبر في الجول - يتبقى موافقة الكوكي.. المصري يتمم اتفاقه مع الجزائري منذر طمين إحالة شكوى الزمالك ضد الأهلي وزيزو إلى لجنة شئون اللاعبين مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: إقامة دوري الرديف الموسم المقبل لدعم منتخب الشباب قندوسي يعلن رحيله عن سيراميكا: من هنا استطعت العودة وبدأت أول خطوات رجوعي مصدر مقرب من عطية الله لـ في الجول: اللاعب يتمنى الاستمرار مع الأهلي.. وتلقينا عدة عروض بقيادة نبيل الكوكي.. المصري يعلن تشكيل الجهاز الفني بالكامل بقيادة سيد عيد.. بتروجت يبدأ فترة الإعداد للموسم الجديد
أخر الأخبار
"تدفقات مالية مشبوهة".. إدانة الاتحاد الألماني في قضية التهرب الضريبي 16 دقيقة | الكرة الأوروبية
السومة: عقدي مع الوداد لمدة شهر واحد.. ولم يحالفنا الحظ في مجموعة صعبة 18 دقيقة | كأس العالم للأندية
الهلال يكشف عن قميصه البديل للموسم الجديد 37 دقيقة | سعودي في الجول
بقيادة أحمد سامي.. الاتحاد السكندري يعلن تشكيل الجهاز الفني بالكامل ساعة | الكرة المصرية
بن جاكوبس: برشلونة يستعد للتفاوض مع مانشستر يونايتد للتعاقد مع راشفورد ساعة | الكرة الأوروبية
موندو ديبورتيفو: رودريجو ريكيلمي على رادار ريال بيتيس ساعة | الدوري الإسباني
خبر في الجول - يتبقى موافقة الكوكي.. المصري يتمم اتفاقه مع الجزائري منذر طمين ساعة | الكرة المصرية
بصافرة أمين عمر.. يانج أفريكانز يتوج بالدوري التنزاني بعد الفوز على سيمبا ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 شروط.. سيناريوهات تأهل الأهلي إلى دور الـ16 بكأس العالم للأندية 2 كرة يد - منتخب مصر يخسر أمام ألمانيا ويضرب موعدا مع البرتغال في بطولة العالم للشباب 3 انتهت كأس العالم للأندية – الأهلي (0)-(2) بالميراس.. خسارة الأحمر 4 في حضور ثلاثي مصري.. مانشستر سيتي يُسقط العين بسداسية و10 من 10 لجوارديولا
/articles/508017/مصدر-من-اتحاد-الكرة-لـ-في-الجول-إقامة-كأس-مصر-خلال-تحضيرات-المنتخب-لكأس-الأمم