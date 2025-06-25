مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: إقامة دوري الرديف الموسم المقبل لدعم منتخب الشباب
الأربعاء، 25 يونيو 2025 - 18:06
كتب : محمد جمال
يخطط اتحاد الكرة لإقامة دوري رديف بدءًا من الموسم المقبل 2025 - 2026.
وأوضح مصدر في اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "اتحاد الكرة يخطط لعقد اجتماع على مستوى رؤساء قطاع الناشئين خلال الأيام المقبلة من أجل التنسيق لإقامة دوري رديف".
وأكمل المصدر "دوري الرديف سيتم تكوينه من لاعبين مواليد 2005".
وأضاف "الاتحاد يخطط لإقامة دوري الرديف من أجل مساعدة منتخب الشباب في كأس العالم في تشيلي".
وتأهل منتخب الشباب إلى كأس العالم بعد احتلاله المركز الرابع في كأس الأمم الإفريقية للشباب التي أقيمت في مصر.
وسيقام كأس العالم للشباب في تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر 2025.
وكان اتحاد الكرة قرر الموسم الماضي إلغاء مسابقتي 2003، و2004، قبل أن يقرر هذا الموسم استبدال مسابقة 2005 بدوري الرديف.
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