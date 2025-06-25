خبر في الجول - اعتذار مجدي أبو المجد عن عدم الاستمرار مع منتخب شباب اليد

اعتذر ثنائي الجهاز الفني لمنتخب مصر لشباب كرة اليد، مجدي أبو المجد المدير الفني ومحيي صلاح المشرف على تدريب حراس المرمى.

ووصل منتخب شباب كرة اليد إلى ربع نهائي بطولة العالم تحت 21 عاما والمقامة في بولندا.

وعلم FilGoal.com أن مجدي أبو المجد المدير الفني ومحيي صلاح المشرف على تدريب حراسة المرمى عن عدم الاستمرار بعد نهاية بطولة العالم.

ويأتي ذلك بغض النظر عن النتيجة النهائية لمنتخب الشباب في البطولة.

ويلعب منتخب مصر أمام البرتغال ضمن مباريات ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد للشباب.

وحصد منتخب مصر للشباب المركز الثاني في المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي لبطولة العالم، فيما نجحت البرتغال في الحصول على أول المجموعة الثانية في الدور الرئيسي بـ6 نقاط، والسويد ثانيا بـ 4 نقاط.

وتستضيف بولندا البطولة خلال الفترة من 18 وحتى 28 يونيو الجاري.

ويلتقي الفائز من مباراة مصر والبرتغال أمام الفائز من جزر فارو، وسلوفينيا يوم 27 يونيو في نصف النهائي.

وعلى الجانب الآخر في الطريق للنهائي، يلتقي منتخب ألمانيا أمام السويد، فيما يواجه الفائز منهما الفائز من مباراة النرويج والدنمارك في ربع النهائي الآخر.