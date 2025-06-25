قندوسي يعلن رحيله عن سيراميكا: من هنا استطعت العودة وبدأت أول خطوات رجوعي

الأربعاء، 25 يونيو 2025 - 17:56

كتب : FilGoal

قندوسي - سيراميكا كليوباترا - طلائع الجيش

أعلن أحمد قندوسي لاعب وسط سيراميكا كليوباترا رحيله عن الفريق، بعد سنتين قضاهم مع الفريق.

وانتقل قندوسي من الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا في صيف 2023 على سبيل الإعارة، قبل أن يتمم سيراميكا إجراءات ضمه بشكل نهائي.

وكتب قندوسي عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "اليوم أودع سيراميكا كليوباترا، لم يكن فريقا وإنما بيتي، وزملائي كانوا بمثابة عائلتي".

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وأضاف "هذا النادي آمن بي وفتح لي أبوابه، واحتضنني كواحد من أولاده، ومن هنا استطعت العودة من جديد وبدأت أول خطوات رجوعي للطريق الصحيح، ومنها للمنتخب الوطني".

وشكر قندوسي إدارة النادي "شكرا للسيد محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة سيراميكا كليوباترا، وطارق أبو العينين نائب رئيس مجلس الإدارة، ومعتز البطاوي المشرف العام على قطاع الكرة بالنادى، ويوسف الشربيني مدير التعاقدات، وأيمن الرمادي المدير الفني السابق للفريق، وعلي ماهر المدير الفني الحالي، على كل لحظة ثقة وكل نظرة دعم".

وأكمل "شكراً للطواقم الإدارية، والفنية، والطبية، ولكل عامل في النادي ساندني بكلمة طيبة أو بنظرة تشجيع، وشكرا لزملائي في الفريق الذي كانوا بمثابة إخوتي وعائلتي، ووقوفهم بجانبي وقت الشدة".

وأتم "شكر كبير لكل جماهير مصر التي دعمتني وشجعتني، وآمنت بي، أترك قلبي هنا، ودعواتكم لي في المشوار القادم، وسيبقى سيراميكا دائما في قلبي".

وانضم قندوسي لصفوف الأهلي بداية عام 2023 قادما من وفاق سطيف الجزائري، قبل أن يقرر الفريق الأحمر إعارته إلى سيراميكا كليوباترا، قبل انتقاله بصفة دائمة.

ومع الأهلي فاز قندوسي بألقاب الدوري المصري وكأس مصر والسوبر المصري ودوري أبطال إفريقيا.

كما توج مع سيراميكا كليوباترا بلقب كأس الرابطة المحترفة.

أحمد قندوسي سيراميكا كليوباترا
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