مصدر مقرب من عطية الله لـ في الجول: اللاعب يتمنى الاستمرار مع الأهلي.. وتلقينا عدة عروض
الأربعاء، 25 يونيو 2025 - 17:44
كتب : محمد جمال
كشف مصدر مقرب من يحيى عطية الله لاعب الأهلي عن رغبته في الاستمرار مع النادي بالموسم المقبل.
يحيى عطية الله
النادي : الأهلي
وقضى عطية الله الموسم الماضي معارا من سوتشي الروسي.
وينتهي عقد عطية الله مع الأهلي يوم 15 يوليو المقبل ولم يفعل الأهلي بند الشراء حتى الآن.
وقال المصدر لـ FilGoal.com: "يحيى عطية الله يملك عروضا خارجية ولكن ما زال يأمل في الاستمرار داخل الأهلي، تلقينا بعض الأحاديث من وسطاء لفرق مصرية أخرى وظهر اسم بيراميدز ولكن لم تصل لنا عروض رسمية".
وشارك عطية الله في مباراة بالميراس فقط مع الأهلي خلال كأس العالم للأندية بينما لم يشارك في مباراتي بورتو وإنتر ميامي.
نرشح لكم
بقيادة أحمد سامي.. الاتحاد السكندري يعلن تشكيل الجهاز الفني بالكامل خبر في الجول - يتبقى موافقة الكوكي.. المصري يتمم اتفاقه مع الجزائري منذر طمين إحالة شكوى الزمالك ضد الأهلي وزيزو إلى لجنة شئون اللاعبين لوجانو السويسري يعلن ضم أحمد قندوسي لمدة 3 مواسم مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: إقامة كأس مصر خلال تحضيرات المنتخب لكأس الأمم مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: إقامة دوري الرديف الموسم المقبل لدعم منتخب الشباب قندوسي يعلن رحيله عن سيراميكا: من هنا استطعت العودة وبدأت أول خطوات رجوعي بقيادة نبيل الكوكي.. المصري يعلن تشكيل الجهاز الفني بالكامل