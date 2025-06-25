مصدر مقرب من عطية الله لـ في الجول: اللاعب يتمنى الاستمرار مع الأهلي.. وتلقينا عدة عروض

الأربعاء، 25 يونيو 2025 - 17:44

كتب : محمد جمال

الأهلي - بالميراس - يحيى عطية الله

كشف مصدر مقرب من يحيى عطية الله لاعب الأهلي عن رغبته في الاستمرار مع النادي بالموسم المقبل.

وقضى عطية الله الموسم الماضي معارا من سوتشي الروسي.

وينتهي عقد عطية الله مع الأهلي يوم 15 يوليو المقبل ولم يفعل الأهلي بند الشراء حتى الآن.

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وقال المصدر لـ FilGoal.com: "يحيى عطية الله يملك عروضا خارجية ولكن ما زال يأمل في الاستمرار داخل الأهلي، تلقينا بعض الأحاديث من وسطاء لفرق مصرية أخرى وظهر اسم بيراميدز ولكن لم تصل لنا عروض رسمية".

وشارك عطية الله في مباراة بالميراس فقط مع الأهلي خلال كأس العالم للأندية بينما لم يشارك في مباراتي بورتو وإنتر ميامي.

يحيى عطية الله الأهلي
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