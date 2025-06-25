بقيادة نبيل الكوكي.. المصري يعلن تشكيل الجهاز الفني بالكامل

الأربعاء، 25 يونيو 2025 - 17:14

كتب : FilGoal

نبيل الكوكي - كامل أبو علي

أعلن النادي المصري عن تشكيل الجهاز الفني الجديد لفريق كرة القدم بالكامل، بقيادة التونسي نبيل الكوكي.

وكان المصري أعلن منذ أيام تعيين نبيل الكوكي مديرا فنيا للفريق.

وجاء تشكيل الجهاز الفني كالآتي:

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نبيل الكوكي – مدير فني

نادر الهبيري – مدرب عام

قيس بن علي مخلوف – مدرب مساعد

قيس الغطاس – معد بدني

وليد بن الهادي – مدرب حراس المرمى

سيف داوود – مدرب مساعد

سعيد إبراهيم – مدرب مساعد

محمود جابر – مدير إداري

تعرف أكثر على نبيل الكوكي من هنا

وقاد الفريق البورسعيدي في الموسم السابق كل من علي ماهر ثم التونسي أنيس بوجلبان وأخيرا ميمي عبد الرازق.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن استطلاع رأي المصري للمدرب لإمكانية تدريبه للفريق.

المدرب التونسي البالغ 55 عاما يتولى حاليا تدريب وفاق سطيف الجزائري.

ويمتلك المخضرم مسيرة طويلة على المستوى التدريبي في الوطن العربي بدأت من 2010.

حيث درب فرق الصفاقسي والملعب التونسي والإفريقي، ودرب فرق أهلي برج بوعريج وشباب بلوزداد ووفاق سطيف الجزائري وتعد الحالية هي الثانية له.

كما درب فرق الهلال السوداني والفيصلي الأردني والاتحاد الليبي.

ويمتلك التونسي في جعبته لقب وحيد كمدرب بالفوز بلقب الدوري الجزائري موسم 2022-23.

ولم يخسر نبيل الكوكي في مواجهاته مع الفرق المصرية إذ فاز في 2 ضد الزمالك وفاز في مباراة وتعادل في أخرى ضد سموحة.

ومنذ يناير الماضي تولى الكوكي تدريب وفاق سطيف وخلال 16 مباراة فاز في 6 وتعادل في وخسر 8 منها 5 متتالية.

وأنهى المصري الموسم الماضي في المركز الرابع بترتيب الدوري وحجز مقعده في النسخة المقبلة من الكونفدرالية.

المصري نبيل الكوكي كامل أبو علي
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