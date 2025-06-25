أثليتك: أرسنال يتحرك لضم قائد برينتفورد

الأربعاء، 25 يونيو 2025 - 16:28

كتب : FilGoal

كريستيان نورجارد - برينتفورد

ذكرت شبكة ذا أثليتك أن أرسنال قدم عرضا للتعاقد مع الدنماركي كريستيان نورجارد قائد برينتفورد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضح التقرير أن العرض مقابل 11 مليون يورو.

وينتظر أرسنال رد برينتفورد على العرض، وفقا للتقرير.

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ويمتد عقد لاعب خط الوسط البالغ من العمر 31 عاما مع برينتفورد حتى صيف 2027.

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وأضاف التقرير أن اسم نورجارد من بين الخيارات المتاحة في ظل احتمالات رحيل توماس بارتي.

إلى ذلك، يتواجد مارتن زوبيمندي لاعب ريال سوسيداد في لندن من أجل إتمام صفقة انتقاله إلى أرسنال، حسب شبكة سكاي سبورتس.

وأوضح التقرير أن اللاعب يتواجد بالفعل في لندن من أجل وضع اللمسات الأخيرة على الصفقة.

وذكرت تقارير أخرى أن أرسنال يستعد للإعلان عن صفقة ضم زوبيمندي خلال ساعات.

وأتم نادي أرسنال اتفاقه مع نظيره ريال سوسيداد للتعاقد مع مارتن زوبيمندي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وحسب ذا أثلتيك فإن أرسنال توصل لاتفاق مع ريال سوسيداد لضم زوبيميندي مقابل 65 مليون يورو.

وأفاد ذا أثلتيك أن النادي الإنجليزي سيدفع قيمة أكبر من الشرط الجزائي البالغ 60 مليون يورو لكي تكون على دفعات وتجنب دفع القيمة كاملة على دفعة واحدة.

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وأشار التقرير من ذا أثلتيك إلى أن الاتفاق تم مع زوبيميندي على بنود عقده.

وكانت صحيفة آس قد أشارت في وقت سابق إلى وجود رغبة لدى ريال مدريد للتعاقد مع لاعب الفريق الباسكي، إلا أن تقرير ذا أثلتيك نفى ذلك مع توصل أرسنال لاتفاق بشأن كل بنود عقد زوبيميندي.

زوبيمندي المعروف بقدراته الكبيرة في الاستحواذ على الكرة، كان موضع اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى أبرزها ليفربول ومانشستر يونايتد.

وبدأ زوبيمندي مسيرته في أكاديمية ريال سوسيداد حتى تصعيده للفريق الأول.

ولعب صاحب الـ 26 عاما 48 مباراة بالموسم المنقضي، وسجل هدفين وصنع مثلهما.

كريستيان نورجارد برينتفورد أرسنال
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