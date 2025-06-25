رومانو: كومو في مفاوضات متقدمة مع ألفارو موراتا

دخل نادي كومو الإيطالي في مفاوضات متقدمة مع الإسباني ألفارو موراتا مهاجم ميلان.

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وكان موراتا قد انضم لميلان في الصيف الماضي قادما من أتليتكو مدريد قبل أن يرحل بعد نصف الموسم وينضم لجالاتاسراي في يناير.

وبحسب فابريزو رومانو الصحفي الإيطالي المختص بأخبار سوق الانتقالات، فإن نادي كومو قدم عرضا رسميا لألفارو موراتا، والمفاوضات جارية حاليا.

وأوضح رومانو أن موراتا سيغادر ولن يستمر مع ميلان، حيث دخل نادي كومو في مفاوضات مع المهاجم الإسباني.

ويقود المدرب الإسباني سيسك فابريجاس تدريب كومو في الوقت الحالي.

ولعب موراتا 25 مباراة بقميص ميلان وسجل 6 أهداف وصنع هدفين قبل الرحيل.

وسجل ألفارو موراتا مع جالاتا سراي 7 أهداف وصنع 3 آخرين في 16 مباراة مع الفريق.