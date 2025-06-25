بعثة الأهلي تصل إلى القاهرة بعد المشاركة في كأس العالم للأندية

الأربعاء، 25 يونيو 2025 - 16:17

كتب : حسام نور الدين

احتفال وسام أبو علي بهدفه - الأهلي ضد بورتو

عادت بعثة الأهلي إلى القاهرة قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، بعد نهاية مشاركة الفريق الأحمر في كأس العالم للأندية.

وأنهى الأهلي مشاركته في كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة بالخروج من دور المجموعات.

وتعادل الأهلي مع إنتر ميامي الأمريكي سلبيا، وتعادل مع بورتو البرتغالي 4-4، وخسر من بالميراس البرازيلي بثنائية دون رد.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - لحسم مستقبله.. الشحات يستقر على طرح العروض المقدمة إليه على الأهلي خبر في الجول - الأهلي يتمسك باستمرار ديانج.. وخطوة لإقناعه مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول الملفات المطروحة قبل جلسة الخطيب مع ريبيرو ويوسف

وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة خوسيه ريبيرو منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 18 يوما.

ومن المنتظر أن تصل بعثة الأهلي إلى القاهرة صباح غدا الأربعاء.

وحصد الأهلي 11.5 مليون دولار إجمالي مكافآت نظير مشاركته في كأس العالم للأندية.

بواقع 9.5 مليون مقابل المشاركة في البطولة، و2 مليون مقابل التعادل في مباراتين.

وسجل وسام أبو علي ثلاثة أهداف "هاتريك" بجانب هدف رائع من محمد بن رمضان.

وبات الأهلي أول فريق إفريقي يقتنص التعادل أمام فريق أوروبي في أي مسابقة من مسابقات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

كما أصبح الأهلي أول فريق إفريقي يسجل 4 أهداف في شباك فريق أوروبي بنفس المباراة.

الأهلي كأس العالم للأندية
نرشح لكم
ريكورد: اجتماع عاجل بين بورتو وأنسيلمي لحسم مستقبله.. ومفاجأة في رد المدير الفني مبابي يعود للمشاركة في تدريبات ريال مدريد استعدادا لسالزبورج جماهير بورتو تصب غضبها على بعثة الفريق بعد وصولها البرتغال بعد حادث السير.. شكوك حول تواجد مدرب الوداد أمام العين اختبار طبي لتحديد موقف تمبكتي من المشاركة مع الهلال ضد باتشوكا إنزاجي: بيئة الهلال داعمة للغاية.. وتعرفت على الفريق سريعا مدرب بنفيكا: تفوقنا على بايرن بالعمل الجماعي واستغلال الهجمات السريعة مواعيد مباريات اليوم الأربعاء.. صنداونز في مونديال الأندية وقمة إنتر وريفربليت فجرا
أخر الأخبار
ريكورد: اجتماع عاجل بين بورتو وأنسيلمي لحسم مستقبله.. ومفاجأة في رد المدير الفني 9 دقيقة | الكرة الأوروبية
إحالة شكوى الزمالك ضد الأهلي وزيزو إلى لجنة شئون اللاعبين 22 دقيقة | الدوري المصري
مبابي يعود للمشاركة في تدريبات ريال مدريد استعدادا لسالزبورج 32 دقيقة | كأس العالم للأندية
رومانو: توماس بارتي سيرحل عن أرسنال بنهاية الشهر 37 دقيقة | الدوري الإنجليزي
لوجانو السويسري يعلن ضم أحمد قندوسي لمدة 3 مواسم 52 دقيقة | ميركاتو
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: إقامة كأس مصر خلال تحضيرات المنتخب لكأس الأمم 55 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: إقامة دوري الرديف الموسم المقبل لدعم منتخب الشباب ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - اعتذار مجدي أبو المجد عن عدم الاستمرار مع منتخب شباب اليد ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 شروط.. سيناريوهات تأهل الأهلي إلى دور الـ16 بكأس العالم للأندية 2 انتهت كأس العالم للأندية – الأهلي (0)-(2) بالميراس.. خسارة الأحمر 3 كرة يد - منتخب مصر يخسر أمام ألمانيا ويضرب موعدا مع البرتغال في بطولة العالم للشباب 4 في حضور ثلاثي مصري.. مانشستر سيتي يُسقط العين بسداسية و10 من 10 لجوارديولا
/articles/508008/بعثة-الأهلي-تصل-إلى-القاهرة-بعد-المشاركة-في-كأس-العالم-للأندية