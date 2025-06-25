بقيادة سيد عيد.. بتروجت يبدأ فترة الإعداد للموسم الجديد

بدأ فريق بتروجت بقيادة المدير الفني سيد عيد فترة الإعداد استعدادا للموسم الجديد في الدوري الممتاز 2025-2026.

واستأنف بتروجت تدريباته بعد الحصول على راحة سلبية عقب نهاية الموسم الماضي.

وخاض الفريق مران خفيف في بداية المعسكر المفتوح من أجل الوصول للمعدل البدني المناسب.

ويواصل بتروجت تدريباته، حيث يسعى المدير الفني إلى الارتفاع بمعدل اللياقة البدنية وفقا لجدول الإعداد قبل بداية الموسم المقبل.

واختتم بتروجت منافسات الموسم الماضي بالمركز الثامن برصيد 27 نقطة.

وأعلن اتحاد الكرة بعد اجتماعه مع الأندية والرابطة، انطلاق الموسم الجديد 2025 - 2026 يوم 10 أغسطس المقبل.

وعلم FilGoal.com أن رابطة الأندية قررت إقامة 5 جولات من الدوري في شهر أغسطس من أجل إعداد اللاعبين جيدًا قبل معسكر منتخب مصر سبتمبر.

ويحتل المنتخب المصري صدارة المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم برصيد 16 نقطة.

ويحتل منتخب بوركينا فاسو المركز الثاني برصيد 11 نقطة، وسيراليون ثالثا بـ8 نقاط، ثم إثيوبيا ، وغينيا بيساو 6 نقاط.

يذكر أن الأهلي هو حامل لقب الدوري المصري بعد تتويجه على حساب منافسه بيراميدز الوصيف.

ويقام الموسم الجديد للدوري بمشاركة 21 فريقا بعد إلغاء الهبوط، وصعود 3 فرق وادي دجلة، والمقاولون العرب، وكهرباء الإسماعيلية.