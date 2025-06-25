بعد حادث السير.. شكوك حول تواجد مدرب الوداد أمام العين

الأربعاء، 25 يونيو 2025 - 14:06

كتب : FilGoal

فريق الوداد المغربي

غادر محمد أمين بن هاشم مدرب الوداد المغربي المستشفى بعد الحادث الذي تعرض له في الولايات المتحدة، ومن المرجح غيابه عن قيادة الفريق أمام العين الإماراتي في كأس العالم للأندية.

ويتبقى للوداد مباراة واحدة في دور المجموعات ضد العين الإماراتي يوم الخميس.

وأوضح موقع لو سيت إنفو المغربي بن هاشم غادر المستشفى بعد تحسن حالته الصحية وحصوله على إذن بالخروج من الطبيب للالتحاق بمقر إقامة الفريق بعد حادثة سير وصفت بالخطيرة تعرض لها صباح الاثنين بواشنطن.

أخبار متعلقة:
اختبار طبي لتحديد موقف تمبكتي من المشاركة مع الهلال ضد باتشوكا إنزاجي: بيئة الهلال داعمة للغاية.. وتعرفت على الفريق سريعا تقرير: مدرب الهلال السابق أبرز المرشحين لتدريب النصر النصر ينهي علاقته بستيفانو بيولي

وتسبب الحادث في إصابة مدرب الوداد على مستوى الوجه، وكدمتين على مستوى الساق.

وأضاف التقرير أنه من المستبعد قيادته لفريق الوداد في مباراة العين، بعدما طالبه الطبيب بضرورة الخضوع لفترة راحة.

وأعلن نادي الوداد المغربي تعرض المدرب أمين بن هاشم وطبيب الفريق يوسف الدباغ لحادث سير في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح الوداد أن الثنائي لم يتعرض لأي إصابات خطيرة وجميع المعنيين في حالة صحية جيدة بعد تلقي العناية اللازمة.

وتدخلت السلطات المختصة سريعا للتعامل مع الحادث.

وخسر الوداد من مانشستر سيتي بهدفين دون رد، ثم خسر من يوفنتوس بأربعة أهداف مقابل هدف، في دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

وودع الوداد البطولة بشكل رسمي بعدما خسر أول مباراتين له.

الوداد كأس العالم للأندية محمد أمين بن هاشم
نرشح لكم
جماهير بورتو تصب غضبها على بعثة الفريق بعد وصولها البرتغال بعثة الأهلي تصل إلى القاهرة بعد المشاركة في كأس العالم للأندية اختبار طبي لتحديد موقف تمبكتي من المشاركة مع الهلال ضد باتشوكا إنزاجي: بيئة الهلال داعمة للغاية.. وتعرفت على الفريق سريعا مدرب بنفيكا: تفوقنا على بايرن بالعمل الجماعي واستغلال الهجمات السريعة مواعيد مباريات اليوم الأربعاء.. صنداونز في مونديال الأندية وقمة إنتر وريفربليت فجرا ماريسكا: كنا بحاجة لتجاوز الخسارة أمام فلامنجو لبناء عقلية الفوز ديلاب: سعيد بتسجيلي أول أهدافي مع تشيلسي لكن الأهم حسم التأهل أمام الترجي
أخر الأخبار
بقيادة نبيل الكوكي.. المصري يعلن تشكيل الجهاز الفني بالكامل 5 دقيقة | الدوري المصري
جماهير بورتو تصب غضبها على بعثة الفريق بعد وصولها البرتغال 41 دقيقة | كأس العالم للأندية
أثليتك: أرسنال يتحرك لضم قائد برينتفورد 51 دقيقة | ميركاتو
رومانو: كومو في مفاوضات متقدمة مع ألفارو موراتا 53 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعثة الأهلي تصل إلى القاهرة بعد المشاركة في كأس العالم للأندية ساعة | كأس العالم للأندية
تقرير يكشف ما دفعه النصر لإنهاء عقد بيولي ساعة | سعودي في الجول
كريستيانو رونالدو يودع بيولي 2 ساعة | سعودي في الجول
بقيادة سيد عيد.. بتروجت يبدأ فترة الإعداد للموسم الجديد 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 شروط.. سيناريوهات تأهل الأهلي إلى دور الـ16 بكأس العالم للأندية 2 انتهت كأس العالم للأندية – الأهلي (0)-(2) بالميراس.. خسارة الأحمر 3 كرة يد - منتخب مصر يخسر أمام ألمانيا ويضرب موعدا مع البرتغال في بطولة العالم للشباب 4 في حضور ثلاثي مصري.. مانشستر سيتي يُسقط العين بسداسية و10 من 10 لجوارديولا
/articles/508004/بعد-حادث-السير-شكوك-حول-تواجد-مدرب-الوداد-أمام-العين