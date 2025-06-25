بعد حادث السير.. شكوك حول تواجد مدرب الوداد أمام العين

غادر محمد أمين بن هاشم مدرب الوداد المغربي المستشفى بعد الحادث الذي تعرض له في الولايات المتحدة، ومن المرجح غيابه عن قيادة الفريق أمام العين الإماراتي في كأس العالم للأندية.

ويتبقى للوداد مباراة واحدة في دور المجموعات ضد العين الإماراتي يوم الخميس.

وأوضح موقع لو سيت إنفو المغربي بن هاشم غادر المستشفى بعد تحسن حالته الصحية وحصوله على إذن بالخروج من الطبيب للالتحاق بمقر إقامة الفريق بعد حادثة سير وصفت بالخطيرة تعرض لها صباح الاثنين بواشنطن.

وتسبب الحادث في إصابة مدرب الوداد على مستوى الوجه، وكدمتين على مستوى الساق.

وأضاف التقرير أنه من المستبعد قيادته لفريق الوداد في مباراة العين، بعدما طالبه الطبيب بضرورة الخضوع لفترة راحة.

وأعلن نادي الوداد المغربي تعرض المدرب أمين بن هاشم وطبيب الفريق يوسف الدباغ لحادث سير في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح الوداد أن الثنائي لم يتعرض لأي إصابات خطيرة وجميع المعنيين في حالة صحية جيدة بعد تلقي العناية اللازمة.

وتدخلت السلطات المختصة سريعا للتعامل مع الحادث.

وخسر الوداد من مانشستر سيتي بهدفين دون رد، ثم خسر من يوفنتوس بأربعة أهداف مقابل هدف، في دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

وودع الوداد البطولة بشكل رسمي بعدما خسر أول مباراتين له.