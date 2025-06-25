اختبار طبي لتحديد موقف تمبكتي من المشاركة مع الهلال ضد باتشوكا

الأربعاء، 25 يونيو 2025 - 13:48

كتب : FilGoal

الهلال السعودي

ويلعب الهلال ضد باتشوكا في الجولة الثالثة من مجموعات كأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتعرض تمبكتي للإصابة في المباراة الماضية للهلال أمام ريد بول سالزبورج النمساوي والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وتعادل الهلال مع سالزبورج سلبيا، كما تعادل مع ريال مدريد الإسباني بهدف لكل فريق.

أخبار متعلقة:
إنزاجي: بيئة الهلال داعمة للغاية.. وتعرفت على الفريق سريعا تقرير: مدرب الهلال السابق أبرز المرشحين لتدريب النصر

واستعاد الهلال لاعبه كايو سيزار بعد التعافي من الإصابة.

كما يستمر غياب المهاجم الصربي ألكساندر ميتروفيتش عن الفريق للإصابة.

ويحتل الهلال المركز الثالث في المجموعة الثامنة برصيد نقطتين بينما يتقاسم ريال مدريد الصدارة مع سالزبورج برصيد 4 نقاط لكل منهما.

ويحتاج الهلال الفوز أمام باتشوكا بأي نتيجة مع فوز ريال مدريد أو سالزبورج في المباراة الأخرى لضمان تأهله.

أما في حال نهاية مواجهة ريال مدريد بتعادل إيجابي 2-2 أو أكثر سيودع الهلال البطولة حتى في حال انتصاره.

بينما إذا انتهت المباراة بالتعادل السلبي مع فوز الهلال يصعد الفريق السعودي، وإذا انتهت بنتيجة 1-1 يدخل الهلال وقتها في حسابات اللعب النظيف مع فريق سالزبورج.

الهلال السعودي كأس العالم للأندية حسان تمبكتي
نرشح لكم
بعد حادث السير.. شكوك حول تواجد مدرب الوداد أمام العين إنزاجي: بيئة الهلال داعمة للغاية.. وتعرفت على الفريق سريعا مدرب بنفيكا: تفوقنا على بايرن بالعمل الجماعي واستغلال الهجمات السريعة مواعيد مباريات اليوم الأربعاء.. صنداونز في مونديال الأندية وقمة إنتر وريفربليت فجرا ماريسكا: كنا بحاجة لتجاوز الخسارة أمام فلامنجو لبناء عقلية الفوز ديلاب: سعيد بتسجيلي أول أهدافي مع تشيلسي لكن الأهم حسم التأهل أمام الترجي الكنزاري: نسينا الوقت الضائع أمام تشيلسي.. استفدنا من كأس العالم وكنا نستهدف تحقيق المفاجأة تحديد نصف مواجهات ثمن نهائي كأس العالم للأندية
أخر الأخبار
كريستيانو رونالدو يودع بيولي 45 دقيقة | سعودي في الجول
بقيادة سيد عيد.. بتروجت يبدأ فترة الإعداد للموسم الجديد ساعة | الدوري المصري
بعد حادث السير.. شكوك حول تواجد مدرب الوداد أمام العين ساعة | كأس العالم للأندية
اختبار طبي لتحديد موقف تمبكتي من المشاركة مع الهلال ضد باتشوكا ساعة | كأس العالم للأندية
إنزاجي: بيئة الهلال داعمة للغاية.. وتعرفت على الفريق سريعا ساعة | كأس العالم للأندية
تقرير: مدرب الهلال السابق أبرز المرشحين لتدريب النصر 2 ساعة | سعودي في الجول
يد - باسكوال: منتخب مصر يملك إمكانيات كبيرة.. وسأقدم كل ما لدي لتحقيق أهدافنا 2 ساعة | رياضات أخرى
كرة يد - وزير الرياضة: تعاقدنا مع باسكوال لبلوغ منصات التتويج العالمية 2 ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 شروط.. سيناريوهات تأهل الأهلي إلى دور الـ16 بكأس العالم للأندية 2 انتهت كأس العالم للأندية – الأهلي (0)-(2) بالميراس.. خسارة الأحمر 3 في حضور ثلاثي مصري.. مانشستر سيتي يُسقط العين بسداسية و10 من 10 لجوارديولا 4 كرة يد - منتخب مصر يخسر أمام ألمانيا ويضرب موعدا مع البرتغال في بطولة العالم للشباب
/articles/508003/اختبار-طبي-لتحديد-موقف-تمبكتي-من-المشاركة-مع-الهلال-ضد-باتشوكا