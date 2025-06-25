اختبار طبي لتحديد موقف تمبكتي من المشاركة مع الهلال ضد باتشوكا

ويلعب الهلال ضد باتشوكا في الجولة الثالثة من مجموعات كأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتعرض تمبكتي للإصابة في المباراة الماضية للهلال أمام ريد بول سالزبورج النمساوي والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وتعادل الهلال مع سالزبورج سلبيا، كما تعادل مع ريال مدريد الإسباني بهدف لكل فريق.

واستعاد الهلال لاعبه كايو سيزار بعد التعافي من الإصابة.

كما يستمر غياب المهاجم الصربي ألكساندر ميتروفيتش عن الفريق للإصابة.

ويحتل الهلال المركز الثالث في المجموعة الثامنة برصيد نقطتين بينما يتقاسم ريال مدريد الصدارة مع سالزبورج برصيد 4 نقاط لكل منهما.

ويحتاج الهلال الفوز أمام باتشوكا بأي نتيجة مع فوز ريال مدريد أو سالزبورج في المباراة الأخرى لضمان تأهله.

أما في حال نهاية مواجهة ريال مدريد بتعادل إيجابي 2-2 أو أكثر سيودع الهلال البطولة حتى في حال انتصاره.

بينما إذا انتهت المباراة بالتعادل السلبي مع فوز الهلال يصعد الفريق السعودي، وإذا انتهت بنتيجة 1-1 يدخل الهلال وقتها في حسابات اللعب النظيف مع فريق سالزبورج.