إنزاجي: بيئة الهلال داعمة للغاية.. وتعرفت على الفريق سريعا

وصف المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي بيئة العمل في نادي الهلال السعودي بالبيئة الداعمة للغاية.

وتولى إنزاجي مهمة تدريب الهلال خلفا للبرتغالي جورج جيسوس.

وقال إنزاجي في تصريحات للصحفيين: "أجد نفسي في بيئة داعمة للغاية مع الهلال فالنادي يظهر رغبة قوية في دعمي داخل وخارج الملعب".

وأضاف "لم أقض وقتا طويلا في التعرف على الفريق، إذ تدربنا لمدة أسبوع بالسعودية ثم 10 أيام بالولايات المتحدة الأمريكية".

ويستعد الهلال لمواجهة مصيرية فجر الجمعة المقبل عندما يواجه باتشوكا المكسيكي، في حين يلعب ريال مدريد ضد سالزبورج في ختام دور المجموعات لحساب المجموعة الثامنة.

ويحتل الهلال المركز الثالث برصيد نقطتين، خلف ريال مدريد وسالزبورج ولكل منهما 4 نقاط.

وجاء ترتيب المجموعة على النحو التالي:

ريال مدريد: 4 نقاط – سجل 4 – تلقى 2 – فارق الأهداف +2

سالزبورج: 4 نقاط – سجل 2 – تلقى 1 – فارق الأهداف +1

الهلال: نقطتان – سجل 1 – تلقى 1 – فارق الأهداف 0

باتشوكا: 0 نقاط – سجل 2 – تلقى 5 – فارق الأهداف -3