تقرير: مدرب الهلال السابق أبرز المرشحين لتدريب النصر

أوضح موقع فوت ميركاتو أن البرتغالي خورخي جيسوس أحد أبرز الأسماء المرشحة لتدريب النصر بعد قرار إقالة ستيفانو بيولي.

وذكر التقرير أن المفاوضات جارية مع وكيله في الوقت الحالي من أجل تدريب النصر.

وأعلن النصر يوم الأربعاء انتهاء علاقته التعاقدية مع المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، موجهًا له الشكر، ومتمنيًا له التوفيق في المرحلة المقبلة.

في بداية مايو الماضي، أعلن نادي الهلال إنهاء علاقته بجيسوس، ويبدو أنه قريب من العودة للدوري السعودي.

خروج الهلال من دوري أبطال آسيا للنخبة على يد أهلي جدة كتب السطر الأخير في قصة جيسوس مع الزعيم السعودي.

وقتها استعان الهلال بمحمد الشلهوب بشكل مؤقت، قبل أن يتعاقد مؤخرا مع سيموني إنزاجي.

خورخي جيسوس كان أحد المرشحين لتدريب منتخب البرازيل، لكن المهمة ذهبت إلى الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

يذكر أن جيسوس توج بالثلاثية المحلية خلال الموسم قبل الماضي، إضافة إلى كأس السوبر السعودي بداية الموسم المنصرم.