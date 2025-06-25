يد - باسكوال: منتخب مصر يملك إمكانيات كبيرة.. وسأقدم كل ما لدي لتحقيق أهدافنا

أعرب الإسباني خافيير باسكوال عن سعادته الكبيرة بتولي مسؤولية تدريب منتخب مصر، مشيدا بالإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها المنتخب الوطني.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة اليد تعيين المدرب الإسباني خافيير باسكوال مدربا جديدا لمنتخب مصر لكرة اليد.

وقال باسكوال في مؤتمر تقديمه:"سعيد للغاية بتولي تدريب المنتخب المصري، الذي يمتلك إمكانيات كبيرة".

وأضاف "لاعبو منتخب مصر يتميزون بالروح القتالية، وسأبذل كل ما لدي من أجل تحقيق أهدافنا".

وكشف الاتحاد المصري لكرة اليد عن تعاقده مع باسكوال بعقد يمتد حتى أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

المدرب البالغ 57 عاما لعب بدأ مسيرته في كرة اليد كحارس مرمى وعقب الاعتزال أصبح مدربا.

وقاد باسكوال فريق برشلونة للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات من بينها مرة وهو مدربا لعلي زين، بالإضافة لكأس العالم للأندية 5 مرات والدوري الإسباني 11 مرة وكأس ملك إسبانيا 10 مرات.

وسبق أن درب منتخب رومانيا في ولايتين ويتولى تدريب فيزبريم من 2024.

واحتل منتخب مصر المركز الخامس في بطولة العالم الأخيرة 2025 كأفضل مركز منذ 2001.