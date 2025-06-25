كرة يد - وزير الرياضة: تعاقدنا مع باسكوال لبلوغ منصات التتويج العالمية

شدد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على أن التعاقد مع خافيير باسكوال لتدريب منتخب مصر لكرة اليد يأتي ضمن رؤية الدولة لتطوير المنظومة الرياضية.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة اليد تعيين المدرب الإسباني خافيير باسكوال مدربا جديدا لمنتخب مصر لكرة اليد.

وقال وزير الرياضة في مؤتمر تقديم باسكوال: "كرة اليد المصرية باتت من القوى الكبرى عالميا، وتستحق جهازا فنيا على أعلى مستوى".

وأضاف "نتطلع من خلال التعاقد مع مدير فني كبير بحجم باسكوال إلى تحقيق طموحات الجماهير المصرية، وبلوغ منصات التتويج العالمية، خاصة في بطولة العالم المقبلة وأولمبياد لوس أنجلوس 2028".

وكشف الاتحاد المصري لكرة اليد عن تعاقده مع باسكوال بعقد يمتد حتى أولمبياد لوس أنجلوس 2028.