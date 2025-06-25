كرة يد - وزير الرياضة: تعاقدنا مع باسكوال لبلوغ منصات التتويج العالمية

الأربعاء، 25 يونيو 2025 - 12:41

كتب : FilGoal

أشرف صبحي وزير الرياضة

شدد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على أن التعاقد مع خافيير باسكوال لتدريب منتخب مصر لكرة اليد يأتي ضمن رؤية الدولة لتطوير المنظومة الرياضية.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة اليد تعيين المدرب الإسباني خافيير باسكوال مدربا جديدا لمنتخب مصر لكرة اليد.

وقال وزير الرياضة في مؤتمر تقديم باسكوال: "كرة اليد المصرية باتت من القوى الكبرى عالميا، وتستحق جهازا فنيا على أعلى مستوى".

أخبار متعلقة:
كما كشف في الجول.. خافيير باسكوال مدربا جديدا لمنتخب مصر لكرة اليد كرة يد - الاتحاد المصري يقدم باسكوال يوم الأربعاء في الجول يكشف تفاصيل مفاوضات اتحاد اليد مع باسكوال لقيادة منتخب مصر وزير الرياضة يكشف تدخله لحل أزمة قرار زيزو بالرحيل عن المنتخب الأولمبي في باريس

وأضاف "نتطلع من خلال التعاقد مع مدير فني كبير بحجم باسكوال إلى تحقيق طموحات الجماهير المصرية، وبلوغ منصات التتويج العالمية، خاصة في بطولة العالم المقبلة وأولمبياد لوس أنجلوس 2028".

وكشف الاتحاد المصري لكرة اليد عن تعاقده مع باسكوال بعقد يمتد حتى أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

قد تكون صورة ‏‏‏شخصين‏، و‏أشخاص كرة القدم‏‏ و‏نص‏‏

المدرب البالغ 57 عاما لعب بدأ مسيرته في كرة اليد كحارس مرمى وعقب الاعتزال أصبح مدربا.

وقاد باسكوال فريق برشلونة للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات من بينها مرة وهو مدربا لعلي زين، بالإضافة لكأس العالم للأندية 5 مرات والدوري الإسباني 11 مرة وكأس ملك إسبانيا 10 مرات.

وسبق أن درب منتخب رومانيا في ولايتين ويتولى تدريب فيزبريم من 2024.

واحتل منتخب مصر المركز الخامس في بطولة العالم الأخيرة 2025 كأفضل مركز منذ 2001.

منتخب مصر يد باسكوال وزير الرياضة
نرشح لكم
خبر في الجول - اعتذار مجدي أبو المجد عن عدم الاستمرار مع منتخب شباب اليد يد - باسكوال: منتخب مصر يملك إمكانيات كبيرة.. وسأقدم كل ما لدي لتحقيق أهدافنا كرة يد - موعد مباراة مصر والبرتغال في ربع نهائي بطولة العالم للشباب.. والقناة الناقلة كرة يد - منتخب مصر يخسر أمام ألمانيا ويضرب موعدا مع البرتغال في بطولة العالم للشباب يد - 11 نجما مصريا في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل كما كشف في الجول.. خافيير باسكوال مدربا جديدا لمنتخب مصر لكرة اليد كرة يد - موعد مباراة مصر وألمانيا في كأس العالم للشباب.. والقناة الناقلة كرة يد - تقرير: اختفاء ثنائي منتخب شباب المغرب.. وتوقعات بالهروب
أخر الأخبار
قائمة ريال مدريد - استمرار غياب مبابي في مواجهة سالزبورج 50 ثاتيه | كأس العالم للأندية
مباشر كأس العالم للأندية - صنداونز (0)-(0) فلومينينسي.. فرصة الأول تضيع 34 دقيقة | كأس العالم للأندية
مباشر كأس العالم للأندية - دورتموند (0)-(0) أولسان هيونداي.. جيراسي يسدد 35 دقيقة | كأس العالم للأندية
بديل عبد المنعم.. نيس يستعير جمعة باه من مانشستر سيتي 38 دقيقة | الكرة الأوروبية
لابورتا: علاقتنا مميزة مع أتليتك بلباو.. وقد يتم الإعلان عن انتقال فاتي قريبا 49 دقيقة | الدوري الإسباني
مدرب العين: لا أبحث عن أعذار لكن مانشستر سيتي ويوفنتوس أفضل منا 57 دقيقة | كأس العالم للأندية
التشكيل - بيلينجهام أساسي في تشكيل دورتموند أمام أولسان هيونداي 58 دقيقة | كأس العالم للأندية
التشكيل - راينرز يقود هجوم صنداونز.. وتياجو سيلفا على مقاعد بدلاء فلومينينسي ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 شروط.. سيناريوهات تأهل الأهلي إلى دور الـ16 بكأس العالم للأندية 2 كرة يد - منتخب مصر يخسر أمام ألمانيا ويضرب موعدا مع البرتغال في بطولة العالم للشباب 3 انتهت كأس العالم للأندية – الأهلي (0)-(2) بالميراس.. خسارة الأحمر 4 في حضور ثلاثي مصري.. مانشستر سيتي يُسقط العين بسداسية و10 من 10 لجوارديولا
/articles/507999/كرة-يد-وزير-الرياضة-تعاقدنا-مع-باسكوال-لبلوغ-منصات-التتويج-العالمية