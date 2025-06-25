بايرن يعلن رحيل إبراهيموفيتش

الأربعاء، 25 يونيو 2025 - 12:23

كتب : FilGoal

أريخون إبراهيموفيتش لاعب بايرن ميونيخ الألماني

أعلن نادي بايرن ميونيخ انتقال لاعبه أريخون إبراهيموفيتش إلى هايدنهايم لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

ويبلغ اللاعب الألماني الشاب من العمر 19 عاما وانضم لصفوف بايرن ميونيخ قادما من فروسيوني الإيطالي.

ومن بايرن خرج للإعارة مع لاتسيو الإيطالي ثم عاد إلى بايرن مرة أخرى.

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وبشكل عام لعب إبراهيموفيتش الموسم الماضي 9 مباريات مع مختلف الفرق شكل خلالها هدفين.

ويجيد أريخون اللعب في مركز الجناح والمهاجم الصريح.

ويتواجد بايرن ميونيخ في كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة في الوقت الحالي، ونجح في التأهل إلى ثمن نهائي البطولة.

وسيلعب بايرن ميونيخ في دور الـ16 للبطولة ضد فلامنجو البرازيلي.

بايرن ميونيخ أريخون إبراهيموفيتش
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