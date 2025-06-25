موسيس سيمون ينضم إلى باريس إف سي

أعلن نادي باريس إف سي يوم الأربعاء ضم النيجيري موسيس سيمون قادما من نانت.

وأفاد نادي نانت عبر موقعه أن سيمون سينتقل إلى نادي باريس إف سي الصاعد حديثا إلى الدوري الفرنسي الممتاز.

وأضاف "يتمنى نادي نانت لموسيس كل التوفيق في مسيرته المستقبلية، ويشكره بحرارة على ولائه للنادي.

وأوضح النادي الباريسي أن سيمون وقع على عقد يربطه بالنادي حتى صيف 2028.

ولم يعلن باريس إف سي قيمة الصفقة، لكن بعض التقارير ذكرت أن البالغ من العمر 29 عامًا انتقل مقابل حوالي 7 ملايين يورو.

وكان الجناح الأيسر هدفًا رئيسيًا لباريس إف سي هذا الصيف، في إطار سعيه لتعزيز صفوف الفريق الذي سيشارك في الدوري الفرنسي لأول مرة منذ 46 عامًا.

قبل أيام، ذكرت صحيفة ويست فرانس أن باريس إف سي قدم عرضًا بقيمة 5 ملايين يورو لضم الدولي النيجيري.

ولم يرق هذا العرض إلى مستوى توقعات نانت، وفقا للتقرير.

لكن باريس عاد بعرض جديد، وأقنع نادي نانت بالتخلي عن لاعبه.

خلال فترة لعبه مع نانت، ساعد سيمون النادي على تجنب الهبوط، وبلغ نهائي كأس فرنسا مرتين متتاليتين عامي 2022 و2023.

وتوج بلقب كأس فرنسا.

يذكر أن ملعب الفريق الصاعد حديثا للدوري الفرنسي على بعد أمتار قليلة من ملعب حديقة الأمراء معقل باريس سان جيرمان.