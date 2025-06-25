النصر ينهي علاقته بستيفانو بيولي

الأربعاء، 25 يونيو 2025 - 11:54

كتب : FilGoal

ستيفانو بيولي - ميلان

أعلن نادي النصر يوم الأربعاء إنهاء العلاقة التعاقدية مع مدربه الإيطالي ستيفانو بيولي.

وأفاد نادي النصر في بيان أن العلاقة بين الطرفين انتهت، مثمنين له ولطاقمه كافة الجهود التي بذلوها مع النصر، ومتمنين لهم التوفيق.

وكان عقد المدرب البالغ من العمر 59 عاما يمتد مع النصر إلى صيف 2027.

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ومن المنتظر أن يعلن نادي فيورنتينا تعاقده مع بيولي بعدما توصل لاتفاق معه من أجل تدريب الفريق، حسب تقارير عديدة.

وأفادت تقارير عديدة أن تعاقد ستيفانو مع فيورنتينا سيبدأ من يوليو القادم حتي عام 2028.

ومن المتوقع أن يحصل بيولي على ما يقارب الـ3 ملايين يورو مع الفريق الإيطالي.

وكان النصر تحت قيادة المدرب الإيطالي الذي خلف البرتغالي لويس كاسترو في سبتمبر 2024 الماضي، قد خرج من الموسم الماضي دون إنجازات بعد خروجه من نصف نهائي دوري أبطال آسيا على يد كاواساكي الياباني، وثمن نهائي كأس الملك على يد التعاون وحل ثالثا في الدوري متأخرا بـ13 نقطة عن الاتحاد المتصدر.

وأنهى النصر موسمه باحتلاله المركز الثالث ولم يتمكن من الفوز بأي بطولة.

وخرج النصر من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة من كاواساكي في دور نصف النهائي بعد الخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وكذلك خسر من التعاون في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين بهدف دون رد.

وخلال الموسم الذي قضاه بيولي مع النصر استطاع الفوز في 28 مباراة وتعادل 7 مرات وخسر 9 مباريات.

النصر فيورنتينا ستيفانو بيولي
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