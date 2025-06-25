صن: أرسنال يرفض الاستسلام في صفقة جيوكريس

يتمسك أرسنال بضم المهاجم السويدي فيكتور جيوكريس هداف سبورتنج لشبونة خلال هذا الصيف.

ويسعى مانشستر يونايتد وأرسنال للتعاقد مع اللاعب السويدي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وبحسب صحيفة صن، فإن أرسنال يخطط لتقديم عرض ثانٍ لسبورتنج لشبونة من أجل ضم فيكتور جيوكريس، بقيمة 80 مليون يورو.

وتأتي خطوة أرسنال بعد رفض العرض الأول الذي بلغت قيمته 65 مليون يورو.

وكان جيوكيريس قد لفت الأنظار بقوة الموسم الماضي بعد تسجيله أكثر من 50 هدفًا في مختلف المسابقات، ما جعله محط أنظار عدد من الأندية الأوروبية الكبرى.

وسجل المهاجم السويدي أهدافا أكثر مما لعب مباريات، إذ أحرز 54 هدفا في الموسم خلال جميع البطولات في 52 مباراة، وأيضا صنع 13 هدفا آخرين.

وقاد المهاجم السويدي فريقه للتتويج ببطولة الدوري البرتغالي وكأس البرتغال.