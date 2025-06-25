برشلونة يعلن تاريخ عودته إلى كامب نو
الأربعاء، 25 يونيو 2025 - 11:32
كتب : FilGoal
أعلن نادي برشلونة موعد عودته إلى ملعب كامب نو.
ويعود برشلونة للعب المباريات على ملعبه في العاشر من أغسطس المقبل.
وسيكون الظهور الأول بعد غياب لأكثر من عامين في مباراة كأس جوان جامبر السنوية.
وخاض البلوجرانا مبارياته في الموسمين الماضيين على الملعب الأولمبي لويس كومبانيس.
وكان من المفترض أن يعود برشلونة لخوض المباريات على ملعبه التاريخي في نهاية 2024 ثم تأجلت لفبراير 2025، وثم تأجلت مرة أخرى.
وسيكون ملعب كامب نو الأكبر في أوروبا بعد زيادة سعته لـ 105 ألف مشجع.
وتحمل برشلونة خسائر مالية كبيرة في ظل ابتعاده عن كامب نو.
وبدأ برشلونة تجديد ملعبه في يونيو 2023، ومن وقتها خاض مبارياته على ملعب لويس كومبانيس.
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