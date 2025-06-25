ليكيب: ثيو هيرنانديز إلى الهلال خلال أيام

الأربعاء، 25 يونيو 2025 - 11:25

كتب : FilGoal

ثيو هيرنانديز - ميلان

ذكرت جريدة ليكيب أن ثيو هيرنانديز مدافع ميلان على بعد خطوات قليلة من الانتقال إلى الهلال السعودي خلال أيام.

وأوضح التقرير أن ثيو على وشك إتمام انتقاله من ميلان إلى الهلال السعودي.

ومن المتوقع أن ينضم الظهير الأيسر الفرنسي إلى النادي السعودي خلال الأيام المقبلة، ولم يتبقَّ سوى الاتفاق على التفاصيل النهائية.

أخبار متعلقة:
مدرب بنفيكا: تفوقنا على بايرن بالعمل الجماعي واستغلال الهجمات السريعة ميلان يكشف حقيقة مفاوضاته مع ميتروفيتش ماريسكا: كنا بحاجة لتجاوز الخسارة أمام فلامنجو لبناء عقلية الفوز ديلاب: سعيد بتسجيلي أول أهدافي مع تشيلسي لكن الأهم حسم التأهل أمام الترجي

وبلغت المفاوضات بين جميع الأطراف مرحلة متقدمة مساء الثلاثاء، وفقا للتقرير.

وأضاف التقرير أن ثيو كان يأمل في البداية بالعودة إلى أتليتكو مدريد، لكن القيود المالية للنادي الإسباني حالت دون إتمام الصفقة مع ميلان.

الصفقة ستتم مقابل 30 مليون يورو لميلان، وفقا للتقرير.

فيما يتقاضى ثيو نحو 20 مليون يورو كراتب سنوي.

وكان الهلال قد توصل إلى اتفاق مع ميلان من قبل لضم ثيو، إلا أن اللاعب رفض فكرة اللعب في الدوري السعودي حسب التقارير.

وعاد الهلال مرة أخرى للتفاوض مع النادي الإيطالي لضم ثيو والمحاولة مجددا لإقناع اللاعب البالغ من العمر 27 عاما والتي يبدو أنها بدأت تؤتي ثمارها.

ويريد سيموني إنزاجي المدير الفني للهلال تواجد لاعب ريال مدريد السابق في فريقه مهما كلف الأمر حسبما أفادت التقارير.

وينتهي عقد ثيو مع الميلان في صيف 2026.

وشارك اللاعب مع ميلان في الموسم المنقضي في 49 مباراة، سجل 5 أهداف، وصنع 6 آخرين وتوج بلقب السوبر الإيطالي.

ومنذ انضمامه في 2019 خاض 262 مباراة سجل 34 هدفا وصنع 45 آخرين وتوج بلقبين.

وكان ميلان قد تعاقد معه قادما من ريال مدريد في صيف 2019 مقابل 22 مليون يورو.

ثيو هيرنانديز الهلال ميلان
نرشح لكم
بايرن يعلن رحيل إبراهيموفيتش موسيس سيمون ينضم إلى باريس إف سي صن: أرسنال يرفض الاستسلام في صفقة جيوكريس ميلان يكشف حقيقة مفاوضاته مع ميتروفيتش فابريزيو: موناكو يتمم تعاقده مع فاتي على سبيل الإعارة خبر في الجول - غزل المحلة يطلب ضم أحمد محمود من الزمالك موندو ديبورتيفو: كريستنسن على رادار ميلان ماركا: موهبة برازيلية على رادار برشلونة
أخر الأخبار
تقرير يكشف ما دفعه النصر لإنهاء عقد بيولي 13 دقيقة | سعودي في الجول
كريستيانو رونالدو يودع بيولي ساعة | سعودي في الجول
بقيادة سيد عيد.. بتروجت يبدأ فترة الإعداد للموسم الجديد ساعة | الدوري المصري
بعد حادث السير.. شكوك حول تواجد مدرب الوداد أمام العين ساعة | كأس العالم للأندية
اختبار طبي لتحديد موقف تمبكتي من المشاركة مع الهلال ضد باتشوكا ساعة | كأس العالم للأندية
إنزاجي: بيئة الهلال داعمة للغاية.. وتعرفت على الفريق سريعا 2 ساعة | كأس العالم للأندية
تقرير: مدرب الهلال السابق أبرز المرشحين لتدريب النصر 2 ساعة | سعودي في الجول
يد - باسكوال: منتخب مصر يملك إمكانيات كبيرة.. وسأقدم كل ما لدي لتحقيق أهدافنا 2 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 شروط.. سيناريوهات تأهل الأهلي إلى دور الـ16 بكأس العالم للأندية 2 انتهت كأس العالم للأندية – الأهلي (0)-(2) بالميراس.. خسارة الأحمر 3 كرة يد - منتخب مصر يخسر أمام ألمانيا ويضرب موعدا مع البرتغال في بطولة العالم للشباب 4 في حضور ثلاثي مصري.. مانشستر سيتي يُسقط العين بسداسية و10 من 10 لجوارديولا
/articles/507992/ليكيب-ثيو-هيرنانديز-إلى-الهلال-خلال-أيام