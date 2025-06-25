ليكيب: ثيو هيرنانديز إلى الهلال خلال أيام

ذكرت جريدة ليكيب أن ثيو هيرنانديز مدافع ميلان على بعد خطوات قليلة من الانتقال إلى الهلال السعودي خلال أيام.

وأوضح التقرير أن ثيو على وشك إتمام انتقاله من ميلان إلى الهلال السعودي.

ومن المتوقع أن ينضم الظهير الأيسر الفرنسي إلى النادي السعودي خلال الأيام المقبلة، ولم يتبقَّ سوى الاتفاق على التفاصيل النهائية.

وبلغت المفاوضات بين جميع الأطراف مرحلة متقدمة مساء الثلاثاء، وفقا للتقرير.

وأضاف التقرير أن ثيو كان يأمل في البداية بالعودة إلى أتليتكو مدريد، لكن القيود المالية للنادي الإسباني حالت دون إتمام الصفقة مع ميلان.

الصفقة ستتم مقابل 30 مليون يورو لميلان، وفقا للتقرير.

فيما يتقاضى ثيو نحو 20 مليون يورو كراتب سنوي.

وكان الهلال قد توصل إلى اتفاق مع ميلان من قبل لضم ثيو، إلا أن اللاعب رفض فكرة اللعب في الدوري السعودي حسب التقارير.

وعاد الهلال مرة أخرى للتفاوض مع النادي الإيطالي لضم ثيو والمحاولة مجددا لإقناع اللاعب البالغ من العمر 27 عاما والتي يبدو أنها بدأت تؤتي ثمارها.

ويريد سيموني إنزاجي المدير الفني للهلال تواجد لاعب ريال مدريد السابق في فريقه مهما كلف الأمر حسبما أفادت التقارير.

وينتهي عقد ثيو مع الميلان في صيف 2026.

وشارك اللاعب مع ميلان في الموسم المنقضي في 49 مباراة، سجل 5 أهداف، وصنع 6 آخرين وتوج بلقب السوبر الإيطالي.

ومنذ انضمامه في 2019 خاض 262 مباراة سجل 34 هدفا وصنع 45 آخرين وتوج بلقبين.

وكان ميلان قد تعاقد معه قادما من ريال مدريد في صيف 2019 مقابل 22 مليون يورو.