مدرب بنفيكا: تفوقنا على بايرن بالعمل الجماعي واستغلال الهجمات السريعة

الأربعاء، 25 يونيو 2025 - 11:07

كتب : FilGoal

برونو لاجي - مدرب بنفيكا

أعرب برونو لاجي مدرب بنفيكا عن سعادته البالغة عقب فوز فريقه على بايرن ميونيخ وتصدر ترتيب المجموعة الثالثة بكأس العالم للأندية.

وتغلب بنفيكا على بايرن ميونيخ بهدف دون مقابل ليحسم تأهله في صدارة المجموعة، بينما تأهل البافاري في المركز الثاني وودع كل من بوكا جونيورز وأوكلاند.

وقال برونو لاجي مدرب بنفيكا عبر موقع فيفا: "الفوز على بايرن جاء نتيجة عمل جماعي وكنا نعرف صعوبة اللعب ضدهم، عندما سنحت لنا الفرصة للهجوم بسرعة، استغليناها، وحين أتيحت لنا الفرصة للسيطرة على المباراة والاستحواذ على الكرة، فعلنا ذلك أيضا بنجاح".

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وشدد "ما حققناه يُعد إنجازا كبيرا، خاصة بفضل المجهود الذي بذله اللاعبون. نجحنا في تصدر المجموعة، والآن سنواصل مشوارنا في البطولة".

وحسم بنفيكا صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما تجمد رصيد بايرن ميونيخ عند 6 نقاط.

ويواجه بايرن ميونيخ فريق فلامنجو البرازيلي الساعة 11 من مساء الأحد المقبل ضمن منافسات ثمن النهائي.

بينما يلعب بنفيكا الساعة 11 من مساء السبت المقبل أمام تشيلسي وصيف المجموعة الرابعة.

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