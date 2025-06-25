ميلان يكشف حقيقة مفاوضاته مع ميتروفيتش

كشف إيجلي تاري المدير الرياضي لنادي ميلان الإيطالي حقيقة مفاوضات ناديه مع الصربي ألسكندر ميتروفيتش مهاجم الهلال السعودي.

ويمتد تعاقد ميتروفيتش مع الهلال حتى نهاية الموسم المقبل.

وقال تاري عبر صحيفة الرياضية السعودية: "ما تردد بشأن ميتروفيتش غير صحيح تماما ولا يوجد أي اهتمام في الوقت الجاري بضم مهاجم الهلال كما تم تداوله خلال الأيام الماضية".

وأشارت عدة تقارير إلى اقتراب ميتروفيتش من الرحيل بعد كأس العالم للأندية المقامة في أمريكا.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن ميتروفيتش يعاني في الوقت الجاري من إصابة عضلية أبعدته عن مواجهتي ريال مدريد وسالزبورج النمساوي في بطولة كأس العالم للأندية وأمامه مدة تتراوح من 7 ـ 14 يوما من أجل العودة.

ويستعد الهلال لمواجهة مصيرية فجر الجمعة المقبل عندما يواجه باتشوكا المكسيكي، في حين يلعب ريال مدريد ضد سالزبورج في ختام دور المجموعات لحساب المجموعة الثامنة.

ويحتل الهلال المركز الثالث برصيد نقطتين، خلف ريال مدريد وسالزبورج ولكل منهما 4 نقاط.

ميتروفيتش انضم إلى الهلال قبل موسمين قادما من فولام وسجل 68 هدفا خلال 79 مباراة.