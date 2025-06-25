مواعيد مباريات اليوم الأربعاء.. صنداونز في مونديال الأندية وقمة إنتر وريفربليت فجرا
الأربعاء، 25 يونيو 2025 - 10:47
كتب : FilGoal
تستكمل اليوم مباريات كأس العالم للأندية المقامة في أمريكا، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة.
ويلعب ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي ضد فلومينينسي البرازيلي في ختام دور المجموعات.
وتقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر تطبيق DAZN.
في التوقيت ذاته وفي نفس المجموعة يلعب بوروسيا دورتموند الألماني ضد أولسان الكوري.
أما في فجر غدا الخميس يلعب إنتر الإيطالي ضد ريفربليت الأرجنتيني في تمام الرابعة فجرا.
وفي التوقيت ذاته يلعب أوروا ريد الياباني ضد مونتيري المكسيكي.
وتذاع كل المباريات عبر تطبيق DAZN.
لمعرفة مواعيد كل مباريات اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025 اضغط هنا.
نرشح لكم
مدرب بنفيكا: تفوقنا على بايرن بالعمل الجماعي واستغلال الهجمات السريعة ماريسكا: كنا بحاجة لتجاوز الخسارة أمام فلامنجو لبناء عقلية الفوز ديلاب: سعيد بتسجيلي أول أهدافي مع تشيلسي لكن الأهم حسم التأهل أمام الترجي الكنزاري: نسينا الوقت الضائع أمام تشيلسي.. استفدنا من كأس العالم وكنا نستهدف تحقيق المفاجأة تحديد نصف مواجهات ثمن نهائي كأس العالم للأندية تشيلسي يحبط أحلام الترجي بثلاثية انتهت كأس العالم للأندية - الترجي (0)-(3) تشيلسي.. نهاية المباراة مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول الملفات المطروحة قبل جلسة الخطيب مع ريبيرو ويوسف
أخر الأخبار
بايرن يعلن رحيل إبراهيموفيتش 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
موسيس سيمون ينضم إلى باريس إف سي 42 دقيقة | ميركاتو