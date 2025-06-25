مواعيد مباريات اليوم الأربعاء.. صنداونز في مونديال الأندية وقمة إنتر وريفربليت فجرا

الأربعاء، 25 يونيو 2025 - 10:47

كتب : FilGoal

إكرام راينرز - أليندي - صنداونز

تستكمل اليوم مباريات كأس العالم للأندية المقامة في أمريكا، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة.

ويلعب ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي ضد فلومينينسي البرازيلي في ختام دور المجموعات.

وتقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر تطبيق DAZN.

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في التوقيت ذاته وفي نفس المجموعة يلعب بوروسيا دورتموند الألماني ضد أولسان الكوري.

أما في فجر غدا الخميس يلعب إنتر الإيطالي ضد ريفربليت الأرجنتيني في تمام الرابعة فجرا.

وفي التوقيت ذاته يلعب أوروا ريد الياباني ضد مونتيري المكسيكي.

وتذاع كل المباريات عبر تطبيق DAZN.

لمعرفة مواعيد كل مباريات اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025 اضغط هنا.

كأس العالم للأندية صنداونز
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