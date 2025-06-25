الكأس الذهبية - بنما بالعلامة الكاملة.. والكشف عن مواعيد ربع النهائي

حسم منتخب بنما تأهله إلى ربع نهائي بطولة الكأس الذهبية (أمم كونكاكاف) بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط.

وبات منتخب بنما الوحيد الذي نجح في تحقيق العلامة الكاملة خلال دور المجموعات.

وتغلبت بنما على كل من جواديلوب وجواتيمالا وأخيرا جامايكا في منافسات المجموعة.

واكتمل عقد المتأهلين إلى ربع النهائي.

وجاء موعد منافسات ربع النهائي كالآتي:

الأحد 29 يونيو

بنما × هندوراس - 2:15 فجرا

المكسيك × السعودية - 5:15 فجرا

كندا × جواتيمالا - 11:00 مساء

الإثنين 30 يونيو

أمريكا × كوستاريكا - 2:00 فجرا

وتستضيف كندا وأمريكا المنافسات في الفترة من 14 يونيو وحتى 6 يوليو المقبل.

وتقام النسخة الثامنة عشرة من كأس كونكاكاف الذهبية على 14 ملعبا في 11 منطقة بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

ويشارك منتخب السعودية لأول مرة في بطولة أمريكا الشمالية بدعوة كثاني منتخب عربي بعد قطر.

ويغيب لاعبو الهلال السعودي عن البطولة بسبب التواجد في كأس العالم للأندية.