ماريسكا: كنا بحاجة لتجاوز الخسارة أمام فلامنجو لبناء عقلية الفوز

الأربعاء، 25 يونيو 2025 - 07:12

كتب : FilGoal

إنزو ماريسكا - تشيلسي

أشاد إنزو ماريسكا المدير الفني لفريق تشيلسي بأداء لاعبيه أمام الترجي وحسم بطاقة التأهل لثمن نهائي كأس العالم للأندية.

ونجح تشيلسي في تحقيق الانتصار على الترجي بثلاثة أهداف دون مقابل في ختام مباريات المجموعة الرابعة من كأس العالم للأندية.

وحسم تشيلسي تأهله لثمن نهائي كأس العالم للأندية بعد حصد المركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقاط.

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وقال إنزو ماريسكا عبر منصة DAZN: "سعيد للغاية، لأننا نجحنا في تحقيق الفوز بعد الهزيمة الماضية".

وشدد ماريسكا "أردنا الانتصار لمواصلة بناء عقلية الفوز في الفريق، ولاعبو الفريق كانوا جيدين بالفعل".

ويواجه تشيلسي فريق بنفيكا في ثمن نهائي منافسات كأس العالم للأندية.

وجاءت مباريات ثمن نهائي كأس العالم للأندية حتى الآن كالآتي:

السبت 28 يونيو

بالميراس × بوتافوجو (7 مساء)

بنفيكا × تشيلسي (11 مساء)

الأحد 29 يونيو

باريس سان جيرمان × إنتر ميامي (7 مساء)

فلامنجو × بايرن ميونيخ (11 مساء)

وبذلك يتأكد تأهل فريق برازيلي إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وتقام منافسات ثمن النهائي خلال الفترة من 28 يونيو الجاري وحتى 1 يوليو المقبل.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية منافسات كأس العالم للأندية خلال الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو الجاري.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أعلن سابقا حصول أي فريق على مليوني دولار مع كل فوز له في أي مباراة خلال دور المجموعات.

أما في حالة التعادل فيحصل كل فريق من طرفي المباراة على مليون دولار.

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