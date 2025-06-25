ديلاب: سعيد بتسجيلي أول أهدافي مع تشيلسي لكن الأهم حسم التأهل أمام الترجي

أعرب ليام ديلاب مهاجم تشيلسي الجديد عن سعادته بتسجيل أول أهدافه بقميص الفريق.

وسجل ليام ديلاب في انتصار تشيلسي على الترجي بثلاثة أهداف دون مقابل في ختام مباريات المجموعة الرابعة من كأس العالم للأندية.

وحسم تشيلسي تأهله لثمن نهائي كأس العالم للأندية بعد حصد المركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقاط.

وقال ليام ديلاب عبر منصة DAZN" "لدي شعور رائع بعد مباراة الترجي، كنا بحاجة للفوز اليوم".

وشدد "شعور مميز بتسجيلي هدفي الأول بقميص تشيلسي لكن الأهم من ذلك أننا حسمنا التأهل لثمن النهائي".

ويواجه تشيلسي فريق بنفيكا في ثمن نهائي منافسات كأس العالم للأندية.

وجاءت مباريات ثمن نهائي كأس العالم للأندية حتى الآن كالآتي:

السبت 28 يونيو

بالميراس × بوتافوجو (7 مساء)

بنفيكا × تشيلسي (11 مساء)

الأحد 29 يونيو

باريس سان جيرمان × إنتر ميامي (7 مساء)

فلامنجو × بايرن ميونيخ (11 مساء)

وبذلك يتأكد تأهل فريق برازيلي إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وتقام منافسات ثمن النهائي خلال الفترة من 28 يونيو الجاري وحتى 1 يوليو المقبل.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية منافسات كأس العالم للأندية خلال الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو الجاري.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أعلن سابقا حصول أي فريق على مليوني دولار مع كل فوز له في أي مباراة خلال دور المجموعات.

أما في حالة التعادل فيحصل كل فريق من طرفي المباراة على مليون دولار.