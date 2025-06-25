الكنزاري: نسينا الوقت الضائع أمام تشيلسي.. استفدنا من كأس العالم وكنا نستهدف تحقيق المفاجأة

الأربعاء، 25 يونيو 2025 - 06:58

كتب : FilGoal

ماهر الكنزاري - المدير الفني فريق الترجي

أعرب ماهر الكنزاري المدير الفني لفريق الترجي عن رضاه بما قدمه خلال منافسات كأس العالم للأندية.

وودع الترجي منافسات كأس العالم للأندية بعد الخسارة أمام تشيلسي بثلاثة أهداف دون مقابل في ختام دور المجموعات.

وقال ماهر الكنزاري عبر منصة DAZN: "كرة القدم تُلعب 90 دقيقة، بما في ذلك الوقت بدل من الضائع، لعبنا أول 45 دقيقة لكننا نسينا الوقت الضائع وفقدنا تركيزنا خاصة في الشوط الأول".

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وتابع "كنا جيدين جدا في المباراة بخلاف الوقت الضائع بالشوطين، لعبنا الهجمات المرتدة جيدا وشكلنا خطورة على مرماهم".

وأضاف الكنزاري "بالطبع سنحت لهم فرصا أكبر بسبب فارق الجودة لكن كنا ممتازين من الناحية الخططية".

وشدد مدرب الترجي "تلقينا الهدف الثاني سريعا عقب الأول بسبب قلة التركيز، ولم يحدث شيء مهم في الشوط الثاني".

واختتم الكنزاري تصريحاته "لعبنا ضد أندية كبيرة واستفدنا من المشاركة في كأس العالم للأندية وهذا كان هدفنا قبل قدومنا، كان هدفنا تحقيق المفاجأة ضد تشيلسي ولكن بنسبة كبيرة الشيء المنطقي هو الذي يحدث في النهاية".

واكتفى الترجي بتحقيق 3 نقاط عقب انتصاره على فريق لوس أنجلوس الأمريكي بالبطولة.

وجمع الترجي 2 مليون دولار مكافأة مالية إضافية بسبب تحقيق الانتصار في مباراة بجانب 9.5 مليون نظير المشاركة.

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