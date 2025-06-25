خبر في الجول - لحسم مستقبله.. الشحات يستقر على طرح العروض المقدمة إليه على الأهلي

الأربعاء، 25 يونيو 2025 - 06:43

كتب : أحمد الخولي

حسين الشحات - الأهلي ضد بورتو

استقر حسين الشحات لاعب فريق الأهلي على تقديم العروض التي وصلت إليه لعرضها على الأهلي من أجل حسم مستقبله.

حسين الشحات

النادي : الأهلي

الأهلي

وأنهى الأهلي مشاركته في كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة بالخروج من دور المجموعات.

وتعادل الأهلي مع إنتر ميامي الأمريكي سلبيا، وتعادل مع بورتو البرتغالي 4-4، وخسر من بالميراس البرازيلي بثنائية دون رد.

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وعلم FilGoal.com أن حسين الشحات قد تلقى أكثر من عرض خليجي خلال الفترة الأخيرة.

واستقر الشحات على طرح العروض المقدمة إليه من الدوريات الخليجية على الأهلي لمناقشتها وحسم مصيره مع الفريق.

ويسعى الشحات لإتمام حسم مستقبله قبل بدء الإعداد للموسم الجديد.

وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة خوسيه ريبيرو منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 18 يوما.

ومن المنتظر أن تصل بعثة الأهلي إلى القاهرة صباح اليوم الأربعاء.

وحصد الأهلي 11.5 مليون دولار إجمالي مكافآت نظير مشاركته في كأس العالم للأندية.

بواقع 9.5 مليون مقابل المشاركة في البطولة، و2 مليون مقابل التعادل في مباراتين.

وسجل وسام أبو علي ثلاثة أهداف "هاتريك" بجانب هدف رائع من محمد بن رمضان.

وبات الأهلي أول فريق إفريقي يقتنص التعادل أمام فريق أوروبي في أي مسابقة من مسابقات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

كما أصبح الأهلي أول فريق إفريقي يسجل 4 أهداف في شباك فريق أوروبي بنفس المباراة.

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