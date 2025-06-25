تحديد نصف مواجهات ثمن نهائي كأس العالم للأندية

الأربعاء، 25 يونيو 2025 - 06:29

كتب : FilGoal

رونالدو - إنفانتينيو - كأس العالم للأندية

اختتمت منافسات المجموعتين الثالثة والرابعة من كأس العالم للأندية ليتم تحديد 4 مباريات من ثمن النهائي.

ويتبقى 6 مقاعد حتى الآن لم تحسم تواجدها في ثمن نهائي كأس العالم للأندية.

إذ تأكد صعود كل من بالميراس وإنتر ميامي وباريس سان جيرمان وبوتافوجو وتشيلسي وبنفيكا وبايرن ميونيخ وفلامنجو ومانشستر سيتي ويوفنتوس.

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وجاءت مباريات ثمن نهائي كأس العالم للأندية حتى الآن كالآتي:

السبت 28 يونيو

بالميراس × بوتافوجو (7 مساء)

بنفيكا × تشيلسي (11 مساء)

الأحد 29 يونيو

باريس سان جيرمان × إنتر ميامي (7 مساء)

فلامنجو × بايرن ميونيخ (11 مساء)

وبذلك يتأكد تأهل فريق برازيلي إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وتقام منافسات ثمن النهائي خلال الفترة من 28 يونيو الجاري وحتى 1 يوليو المقبل.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية منافسات كأس العالم للأندية خلال الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو الجاري.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أعلن سابقا حصول أي فريق على مليوني دولار مع كل فوز له في أي مباراة خلال دور المجموعات.

أما في حالة التعادل فيحصل كل فريق من طرفي المباراة على مليون دولار.

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