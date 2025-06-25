تشيلسي يحبط أحلام الترجي بثلاثية

أحبط تشيلسي أحلام الترجي بعد الفوز بثلاثة أهداف دون مقابل في ختام مباريات المجموعة الرابعة من كأس العالم للأندية.

وخطف تشيلسي بطاقة التأهل الثانية رفقة فلامنجو البرازيلي بعد انتصاره على الترجي.

ويواجه تشيلسي فريق بنفيكا في ثمن النهائي بينما يلعب فلامنجو متصدر المجموعة أمام بايرن ميونيخ.

وسجل توسين أدارابيويو وليام ديلاب وتيريك جورج أهداف تشيلسي في المباراة.

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تعادل تحصيل حاصل

اختتمت المباراة الأخرى في المجموعة بين فلامنجو البرازيلي ولوس أنجلوس الأمريكي بالتعادل بهدف لكل فريق.

وحصل لوس أنجلوس على نقطته الأولى من المشاركة في كأس العالم للأندية بالنسخة الجارية.

كما أحرز لوس أنجلوس هدفه الأول في الدقيقة 84 عن طريق الجابوني دينيس بوانجا قبل دقائق من نهاية مشوارهم في البطولة.

لكن فرحة الفريق الأمريكي لم تستمر كثيرا إذ أدرك والاس يان التعادل سريعا في الدقيقة 86.

ترتيب المجموعة

انفرد فلامنجو بصدارة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط دون هزيمة من انتصارين وتعادل.

بينما خطف تشيلسي بطاقة التأهل الثانية بعد فوزه على الترجي بثلاثة أهداف دون مقابل ليرفع رصيده إلى 6 نقاط.

بينما اكتفى الترجي بالمركز الثالث بعد تحقيق 3 نقاط من الفوز على لوس أنجلوس الذي تذيل الترتيب برصيد نقطة واحدة.

هدف = فوز = 2 مليون إضافية

اكتفى الترجي بتسجيل هدف وحيد في كأس العالم للأندية لكنه هدف منح الفريق انتصار أمام لوس أنجلوس الأمريكي بالجولة الثانية.

وسجل يوسف البلايلي هدف الترجي الوحيد وخطف به نقاط مواجهة لوس أنجلوس لينهي الترجي في المركز الثالث بالمجموعة.

ومنح ذلك الهدف فريق الترجي 2 مليون دولار مكافأة إضافية بسبب تحقيق الانتصار.

وبذلك باتت مكافأة الترجي من البطولة إجمالي 11.5 مليون دولار.

0 تسديد على المرمى

بالرغم أن الترجي دخل تلك المباراة ولا بديل عن الفوز من أجل خطف بطاقة تأهل تاريخية إلى ثمن نهائي كأس العالم للأندية إلا أن "المكشخين" لم يسددوا أي تسديدة على مرمى تشيلسي طوال المباراة.

سدد لاعبو الترجي 3 تسديدات فقط طوال اللقاء وجميعهم بعيدا عن مرمى البلوز.

في المقابل نجح لاعبو تشيلسي في تسديد 16 تسديدة بينهم 7 على مرمى بشير بن سعيد وسكنت 3 منهم شباكه.

وصف المباراة

بدأ اللقاء بضغط قوي من لاعبي الترجي بحثا عن خطف التقدم مبكرا في الدقائق الأولى.

وتألق بشير بن سعيد حارس مرمى الترجي في الدقيقة 14 أمام تسديدة ليام ديلاب.

وباغت يان ساس مهاجم الترجي دفاعات تشيلسي بتسديدة قوية لكن أعلى العارضة.

وأنقذ ياسين مرياح مرمى فريقه من هدف مؤكد في الدقيقة 20 بعد تشتيت رأسية ديلاب.

وتألق بن سعيد مجددا وأنقذ مرماه أمام تسديدة ديلاب في الدقيقة 36 ليستمر التعادل السلبي.

وانهار فريق الترجي في الوقت بدل من الضائع في الشوط الأول إذ نجح توسين أدارابيويو مدافع تشيلسي من تحويل كرة عرضية برأسية ناجحة في الدقيقة 48 داخل شباك البشير بن سعيد.

وبعد دقيقتين فقط نجح ليام ديلاب في تسجيل الهدف الثاني بعد مراوغة رائعة لدفاع الترجي والتسديد على يسار حارس مرمى الترجي.

وانخفض أداء الفريقين في الشوط الثاني من المباراة مع تراجع الترجي أيضا رغم التأخر في النتيجة.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء على الترجي في الدقيقة 78 بسبب لمسة يد على ياسين مرياح قبل أن يتم إلغائها عقب العودة لتقنية الفيديو.

ونجح البديل تيريك جورج صاحب الـ 19 عاما من تسجيل الهدف الثالث بتسديدة رائعة في الدقيقة 97 قبل ثواني من ختام المباراة.

وصعد تشيلسي بذلك لمواجهة بنفيكا في ثمن النهائي، بينما يواجه فلامنجو فريق بايرن ميونيخ.