اسكواش - تأهل ثلاثي مصري إلى نصف نهائي السلسلة الختامية

حسم ثلاثة لاعبين مصريين تأهلهم إلى نصف نهائي بطولة السلسلة الختامية لرجال وسيدات الاسكواش.

وتقام البطولة خلال الفترة من 23 إلى 27 يونيو الجاري بمدينة تورنتو الكندية.

وتقام بطولة السلسلة الختامية بين أفضل 8 لاعبين للرجال والسيدات خلال الموسم ويتم تقسيمهم على مجموعتين بالمنافستين.

وعلى مستوى الرجال نجح مصطفى عسل وكريم عبد الجواد من حسم التأهل لنصف النهائي.

ويتصدر مصطفى عسل مجموعته بالعلامة الكاملة بعد تحقيق انتصارين على الويلزي جويل ماكين والإنجليزي مروان الشوربجي.

ويختتم عسل دور المجموعات فجر غدا الخميس بمواجهة زميله يوسف سليمان الذي ودع المنافسات.

أما كريم عبد الجواد فاختتم مشواره بالفوز على الإنجليزي محمد الشوربجي بشوطين مقابل شوط واحد.

وحسم عبد الجواد تأهله بعد انسحاب النيوزلاندي بول كول للإصابة، وينتظر تحديد مركزه حسب نتيجة البيروفي دييجو إلياس أمام الشوربجي.

أما على مستوى السيدات فتغلبت نوران جوهر على البلجيكية تيني جيليس لتحسم تأهلها رفقة الإنجليزية جيورجينا كيندي.

وتلعب نوران جوهر فجر الخميس أمام اللاعبة الإنجليزية لتحديد متصدر المجموعة.

وشهدت البطولة غياب كل من علي فرج وطارق مؤمن للاعتزال بالإضافة إلى نور الشربيني وأمينة عرفي للإصابة.

وتقام السلسلة الختامية بنظام المجموعة إذ يحصد الفائز بنتيجة 2-0 على 4 نقاط بينما الفائز بنتيجة 2-1 على 3 نقاط والخاسرة بنتيجة 1-2 يحصل على نقطة واحدة.