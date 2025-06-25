اسكواش - تأهل ثلاثي مصري إلى نصف نهائي السلسلة الختامية

الأربعاء، 25 يونيو 2025 - 05:34

كتب : FilGoal

مصطفى عسل - اسكواش

حسم ثلاثة لاعبين مصريين تأهلهم إلى نصف نهائي بطولة السلسلة الختامية لرجال وسيدات الاسكواش.

وتقام البطولة خلال الفترة من 23 إلى 27 يونيو الجاري بمدينة تورنتو الكندية.

وتقام بطولة السلسلة الختامية بين أفضل 8 لاعبين للرجال والسيدات خلال الموسم ويتم تقسيمهم على مجموعتين بالمنافستين.

أخبار متعلقة:
اسكواش - خماسي مصري في انطلاق منافسات السلسلة الختامية اسكواش - بطل العالم 2019.. طارق مؤمن يعلن اعتزاله اللعبة اسكواش - سداسي مصري وانسحاب هانيا للإصابة ببطولة السلسلة الختامية اسكواش - نوران جوهر تتوج بلقب بريطانيا المفتوحة للمرة الثانية على التوالي.. وعسل يفقد لقبه

وعلى مستوى الرجال نجح مصطفى عسل وكريم عبد الجواد من حسم التأهل لنصف النهائي.

ويتصدر مصطفى عسل مجموعته بالعلامة الكاملة بعد تحقيق انتصارين على الويلزي جويل ماكين والإنجليزي مروان الشوربجي.

ويختتم عسل دور المجموعات فجر غدا الخميس بمواجهة زميله يوسف سليمان الذي ودع المنافسات.

أما كريم عبد الجواد فاختتم مشواره بالفوز على الإنجليزي محمد الشوربجي بشوطين مقابل شوط واحد.

وحسم عبد الجواد تأهله بعد انسحاب النيوزلاندي بول كول للإصابة، وينتظر تحديد مركزه حسب نتيجة البيروفي دييجو إلياس أمام الشوربجي.

أما على مستوى السيدات فتغلبت نوران جوهر على البلجيكية تيني جيليس لتحسم تأهلها رفقة الإنجليزية جيورجينا كيندي.

وتلعب نوران جوهر فجر الخميس أمام اللاعبة الإنجليزية لتحديد متصدر المجموعة.

وشهدت البطولة غياب كل من علي فرج وطارق مؤمن للاعتزال بالإضافة إلى نور الشربيني وأمينة عرفي للإصابة.

وتقام السلسلة الختامية بنظام المجموعة إذ يحصد الفائز بنتيجة 2-0 على 4 نقاط بينما الفائز بنتيجة 2-1 على 3 نقاط والخاسرة بنتيجة 1-2 يحصل على نقطة واحدة.

اسكواش مصطفى عسل السلسلة الختامية
نرشح لكم
كرة يد - تقرير: اختفاء ثنائي منتخب شباب المغرب.. وتوقعات بالهروب كرة يد - تعادل ألمانيا ضد إسبانيا يحسم تأهل مصر إلى ربع نهائي بطولة العالم للشباب كرة يد – منتخب مصر يهزم سويسرا في الدور الرئيسي لبطولة العالم للشباب سلة – جراحة في الكتف لـ دولا لاعب الاتحاد السكندري اسكواش - خماسي مصري في انطلاق منافسات السلسلة الختامية أوكلاهوما سيتي ثاندرز بطل NBA لأول مرة.. وشاي جيلجوس يرافق العظماء الـ 3 كرة يد - الاتحاد المصري يقدم باسكوال يوم الأربعاء دوري NBA – صفقة قوية أولى.. كيفين دورانت إلى هيوستن روكيتس
أخر الأخبار
الكأس الذهبية - بنما بالعلامة الكاملة.. والكشف عن مواعيد ربع النهائي ساعة | أمريكا
ماريسكا: كنا بحاجة لتجاوز الخسارة أمام فلامنجو لبناء عقلية الفوز 2 ساعة | كأس العالم للأندية
ديلاب: سعيد بتسجيلي أول أهدافي مع تشيلسي لكن الأهم حسم التأهل أمام الترجي 2 ساعة | كأس العالم للأندية
الكنزاري: نسينا الوقت الضائع أمام تشيلسي.. استفدنا من كأس العالم وكنا نستهدف تحقيق المفاجأة 2 ساعة | كأس العالم للأندية
خبر في الجول - لحسم مستقبله.. الشحات يستقر على طرح العروض المقدمة إليه على الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
تحديد نصف مواجهات ثمن نهائي كأس العالم للأندية 2 ساعة | كأس العالم للأندية
تشيلسي يحبط أحلام الترجي بثلاثية 3 ساعة | كأس العالم للأندية
اسكواش - تأهل ثلاثي مصري إلى نصف نهائي السلسلة الختامية 3 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 شروط.. سيناريوهات تأهل الأهلي إلى دور الـ16 بكأس العالم للأندية 2 انتهت كأس العالم للأندية – الأهلي (0)-(2) بالميراس.. خسارة الأحمر 3 في حضور ثلاثي مصري.. مانشستر سيتي يُسقط العين بسداسية و10 من 10 لجوارديولا 4 كرة يد – منتخب مصر يهزم السعودية في افتتاح بطولة العالم للشباب
/articles/507981/اسكواش-تأهل-ثلاثي-مصري-إلى-نصف-نهائي-السلسلة-الختامية