خبر في الجول - الأهلي يتمسك باستمرار ديانج.. وخطوة لإقناعه

يتمسك النادي الأهلي باستمرار أليو ديانج لاعب وسط الفريق في الموسم المقبل.

أليو ديانج النادي : الأهلي الأهلي

وكان ديانج قد تمت إعارته إلى الخلود السعودي الموسم الماضي قبل أن يعود للأهلي قبل منافسات كأس العالم للأندية.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي يتمسك بتواجد ديانج ضمن قائمة الفريق للموسم المقبل.

ويرفض الأهلي فكرة خروج اللاعب سواء كان ذلك على سبيل الإعارة أو البيع النهائي في ظل العروض المقدمة إليه خاصة من الدوريات الخليجية.

ومن المرتقب أن يعقد مسؤولو الأهلي جلسة مع أليو ديانج ووكيله من أجل التفاوض وإقناعه بالاستمرار.

ويدرس الأهلي ترضية ديانج ماديا عن طريق تعديل عقده من أجل إثناء اللاعب عن فكرة الرحيل.

وانضم ديانج إلى الأهلي في صيف 2019، قبل انتقاله إلى الخلود على سبيل الإعارة في صيف 2024.

وتوج ديانج مع الأهلي بـ3 بطولات للدوري، و3 كأس مصر، و4 السوبر المصري، و4 بطولات لدوري أبطال إفريقيا، وبطولتين للسوبر الإفريقي.