مباشر كأس العالم للأندية - الترجي (0)-(2) تشيلسي.. إلغاء ركلة الجزاء
الأربعاء، 25 يونيو 2025 - 03:55
كتب : FilGoal
يواجه الترجي فريق تشيلسي ضمن منافسات الجولة الختامية من المجموعة الرابعة بكأس العالم للأندية.
ويتساوى الفريقان بـ 3 نقاط لكل منهما مع تفوق تشيلسي بفارق الأهداف، بينما حسم فلامنجو تأهله كمتصدر للمجموعة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة.
الترتيب الحالي
1- فلامنجو 7 نقاط (+4 أهداف)
2- تشيلسي 6 نقاط (+2 أهداف)
3- الترجي 3 نقاط (3- فارق أهداف)
4- لوس أنجلوس نقطة واحدة (3- فارق أهداف)
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ق79 إلغاء ركلة الجزاء لعدم التعمد
ق78 استدعاء حكم اللقاء من تقنية الفيديو لمشاهدة لمسة اليد
ق75 ركلة جزاء لصالح تشيلسي
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق50 جوووووووول ليام ديلاب يسجل أول أهدافه مع البلوز
ق48 جووووووول توسين أدارابيويو برأسية على يسار بشير بن سعيد
ق36 بشير بن سعيد يتألق من جديد وتيصدى لتسديدة ديلاب
ق20 ياسين مرياح ينقذ رأسية ليام ديلاب
ق15 يان ساس بتسديدة مباغتة لكن أعلى العارضة
ق14 بشير بن سعيد يتألق
ق5 ضغط قوي من نسور قرطاج بحثا عن تقدم الترجي
انطلاق المباراة