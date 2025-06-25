انتهت كأس العالم للأندية - الترجي (0)-(3) تشيلسي.. نهاية المباراة

ديلاب: سعيد بتسجيلي أول أهدافي مع تشيلسي لكن الأهم حسم التأهل أمام الترجي

مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول الملفات المطروحة قبل جلسة الخطيب مع ريبيرو ويوسف