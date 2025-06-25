مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول الملفات المطروحة قبل جلسة الخطيب مع ريبيرو ويوسف

الأربعاء، 25 يونيو 2025 - 03:50

كتب : أحمد الخولي

محمود الخطيب - خوسيه ريبيرو - الأهلي

يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسة مرتقبة مع محمد يوسف المدير الرياضي بالنادي والإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق عقب العودة من أمريكا.

ويناقش الخطيب مع ريبيرو عددا من الملفات الهامة قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأنهى الأهلي مشاركته في كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة بالخروج من دور المجموعات.

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وتعادل الأهلي مع إنتر ميامي الأمريكي سلبيا، وتعادل مع بورتو البرتغالي 4-4، وخسر من بالميراس البرازيلي بثنائية دون رد.

وكشف مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com عن الملفات المطروحة قبل جلسة الخطيب مع ريبيرو ويوسف:

- يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسة مع محمد يوسف المدير الرياضي وريبيرو المدير الفني عقب العودة من أمريكا لتقييم مشاركة الفريق بكأس العالم للأندية وحسم قائمة الموسم الجديد.

- ينتظر الأهلي تقرير ريبيرو لمناقشة المراكز التي يحتاج دعمها وموقف المدرب من تدعيمها بعناصر شابة أو صفقات محلية

- مناقشة موقف مركز الظهير الأيسر والتعاقد مع محمد شكري لاعب سيراميكا كليوباترا بعد تأكد رحيل يحيى عطية الله

- موقف تدعيم مركز المهاجم وضم أسامة فيصل أو محمد شريف أحد الحلول المطروحة.

- حسم مصير عدد من اللاعبين سواء بتدعيم الفريق أو خروجهم على سبيل الإعارة أو البيع وأبرزهم كريم وليد وعمر الساعي وأحمد عبد القادر.

- محاولة إتمام كافة الملفات قبل نهاية فترة الراحة للاعبين والتجهيز لمعسكر ما قبل بداية الموسم.

وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة خوسيه ريبيرو منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 18 يوما.

ومن المنتظر أن تصل بعثة الأهلي إلى القاهرة صباح اليوم الأربعاء.

وحصد الأهلي 11.5 مليون دولار إجمالي مكافآت نظير مشاركته في كأس العالم للأندية.

بواقع 9.5 مليون مقابل المشاركة في البطولة، و2 مليون مقابل التعادل في مباراتين.

وسجل وسام أبو علي ثلاثة أهداف "هاتريك" بجانب هدف رائع من محمد بن رمضان.

وبات الأهلي أول فريق إفريقي يقتنص التعادل أمام فريق أوروبي في أي مسابقة من مسابقات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

كما أصبح الأهلي أول فريق إفريقي يسجل 4 أهداف في شباك فريق أوروبي بنفس المباراة.

الأهلي الخطيب خوسيه ريبيرو
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