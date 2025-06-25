مولر: أرهقنا بنفيكا لكن حارسهم قوي.. ومواجهة فلامنجو في ميامي ستكون رائعة

اعترف توماس مولر مهاجم بايرن ميونيخ أن الفريق يتحمل خطأ الخسارة أمام بنفيكا وفقدان صدارة المجموعة.

وتغلب بنفيكا على بايرن ميونيخ بهدف دون مقابل ليحسم تأهله في صدارة المجموعة، بينما تأهل البافاري في المركز الثاني وودع كل من بوكا جونيورز وأوكلاند.

ويواجه بايرن ميونيخ فريق فلامنجو بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثالثة.

وقال توماس مولر عبر موقع فيفا: "كان شوطنا الثاني جيدا جدا، ولعبنا بشراسة شديدة عند استحواذنا على الكرة".

وتابع مولر "أرهقنا بنفيكا، لكن كان لديهم حارس مرمى قوي وأهدرنا بعض الفرص السهلة، لذلك الخطأ يقع علينا نحن".

واختتم مولر تصريحاته "في النهاية يجب أن نتقبل الأمر لأن هذه هي كرة القدم، وستكون مواجهة فلامنجو في ميامي رائعة بحضور جماهيري كبير".

وحسم بنفيكا صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما تجمد رصيد بايرن ميونيخ عند 6 نقاط.

ويواجه بايرن ميونيخ فريق فلامنجو البرازيلي الساعة 11 من مساء الأحد المقبل ضمن منافسات ثمن النهائي.

بينما ينتظر بنفيكا وصيف المجموعة الرابعة بين تشيلسي والترجي.