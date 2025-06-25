التشكيل - يان ساس يعوض غياب البلايلي أمام تشيلسي.. وديلاب ونكونكو أساسيان ضد الترجي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تشكيل مواجهة تشيلسي أمام الترجي التونسي والحاسمة في تأهل أحد الفريقين لثمن نهائي كأس العالم للأندية.

ويلعب الترجي أمام تشيلسي ضمن منافسات الجولة الختامية من المجموعة الرابعة، بينما في المباراة الأخرى يلعب فلامنجو أمام لوس أنجلوس.

وحسم فلامنجو تأهله كمتصدر للمجموعة بينما يواجه الترجي فريق تشيلسي لخطف البطاقة الثانية.

وتواجد يان ساس لتعويض غياب يوسف البلايلي بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وجاء تشكيل الترجي كالآتي:

حراسة المرمى: بشير بن سعيد

الدفاع: محمد بن علي - ياسين مرياح – محمد أمين توجاي – محمد أمين بن حميدة

الوسط: أونوتشي أوجبيلو – عبد الرحمن كوناتي – خليل القنيشي

الهجوم: يان ساس – أشرف جابري – إلياس موكوينا

أما تشكيل تشيلسي كالآتي:

حراسة المرمى: فيليب يورجينسن

خط الدفاع: توسين أدارابيويو – بينويت بادياشيل - مالو جوستو - جوش أتشيمبونج.

خط الوسط: إنزو فيرنانديز - كيرنان ديوسبوري هال - روميو لافا.

الهجوم: ليام ديلاب - نوني مادويكي - كريستوفر نكونكو.

ويتفوق تشيلسي على الترجي بفارق الأهداف ولكل منهما 3 نقاط عقب مرور جولتين.

ويصعد الفائز من تشيلسي والترجي لمواجهة بنفيكا في ثمن النهائي.