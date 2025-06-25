الشرق الأوسط: الهلال يستعيد كايو سيزار قبل مواجهة باتشوكا

الأربعاء، 25 يونيو 2025 - 02:51

كتب : FilGoal

كايو سيزار - الهلال السعودي

يستعيد فريق الهلال السعودي، لاعبه كايو سيزار بعد التعافي من الإصابة.

كايو سيزار

النادي : الهلال

أليكساندر ميتروفيتش

النادي : الهلال

الهلال

ويواجه الهلال فريق باتشوكا المكسيكي فجر الجمعة في ختام دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية.

وكشفت صحيفة الشرق الأوسط عن استعادة الهلال خدمات كايو سيزار قبل مواجهة باتشوكا.

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وتعرض سيزار للإصابة في العضلة الخلفية في الجولة 32 من الدوري السعودي وتم إعلان غيابه لمدة 6 أسابيع.

أما بالنسبة لألكسندر ميتروفيتش فتأكد غيابه عن مواجهة باتشوكا ليغيب بذلك عن دور المجموعات بالكامل.

وتعرَّض الصربي للإصابة قبل يومين من مباراة ريال مدريد الإسباني في افتتاح مشواره بالمونديال، الأربعاء الماضي، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وسيخضع ميتروفيتش لاختبارات أخرى من أجل تحديد جاهزيته من عدمها حال تأهل الهلال لثمن النهائي.

وانضم ميتروفيتش إلى الهلال صيف 2023، وخاض معه 79 مباراة، سجَّل خلالها 68 هدفًا.

ويحتل الهلال المركز الثالث في المجموعة الثامنة برصيد نقطتين بينما يتقاسم ريال مدريد الصدارة مع سالزبورج برصيد 4 نقاط لكل منهما.

ويحتاج الهلال الفوز أمام باتشوكا بأي نتيجة مع فوز ريال مدريد أو سالزبورج في المباراة الأخرى لضمان تأهله.

أما في حال نهاية مواجهة ريال مدريد بتعادل إيجابي 2-2 أو أكثر سيودع الهلال البطولة حتى في حال انتصاره.

بينما إذا انتهت المباراة بالتعادل السلبي مع فوز الهلال يصعد الفريق السعودي، وإذا انتهت بنتيجة 1-1 يدخل الهلال وقتها في حسابات اللعب النظيف مع فريق سالزبورج.

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