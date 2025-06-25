كومباني: في كرة القدم عندما لا تستغل الفرصة تدفع الثمن.. ومواجهة فلامنجو مثل تشيلسي

يرى فينسنت كومباني المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ أن التأهل كمتصدر أو في المركز الثاني لا يمثل فارقا كبيرا لأن مواجهة ثمن النهائي ستكون صعبة.

وتغلب بنفيكا على بايرن ميونيخ بهدف دون مقابل ليحسم تأهله في صدارة المجموعة، بينما تأهل البافاري في المركز الثاني وودع كل من بوكا جونيورز وأوكلاند.

ويواجه بايرن ميونيخ فريق فلامنجو بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثالثة.

وقال فينسنت كومباني المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ: "لم يكن شوطنا الأول جيدا على الإطلاق، ومع ذلك كنت واثقا من أدائنا في الشوط الثاني".

وتابع كومباني "خلقنا فيه العديد من الفرص بالفعل ولعبنا بشكل جيد للغاية وهذه هي كرة القدم، من لا يستغل فرصته يدفع ثمنها".

أما عن مواجهة فلامنجو فاختتم تصريحاته "كنا نعلم أننا سنواجه إما فلامنجو أو تشيلسي، لذلك هي مباراة صعبة في الحالتين".

وحسم بنفيكا صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما تجمد رصيد بايرن ميونيخ عند 6 نقاط.

ويواجه بايرن ميونيخ فريق فلامنجو البرازيلي الساعة 11 من مساء الأحد المقبل ضمن منافسات ثمن النهائي.

بينما ينتظر بنفيكا وصيف المجموعة الرابعة بين تشيلسي والترجي.