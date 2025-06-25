نوير: علينا اللعب كما ظهرنا أمام بنفيكا في الشوط الثاني.. وإلغاء هدف كيميتش أمر مزعج

الأربعاء، 25 يونيو 2025 - 01:55

كتب : FilGoal

مانويل نوير حارس بايرن ميونيخ

اعترف مانويل نوير حارس مرمى فريق بايرن ميونيخ بخطأ فريقه في الشوط الأول والظهور بمستوى سيء أمام بنفيكا.

مانويل نوير

النادي : بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

وتغلب بنفيكا على بايرن ميونيخ بهدف دون مقابل ليحسم تأهله في صدارة المجموعة، بينما تأهل البافاري في المركز الثاني وودع كل من بوكا جونيورز وأوكلاند.

وقال مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ: "لم نلعب بنفس القوة في الشوط الأول مثلما فعلنا في الشوط الثاني، وهذا خطأنا فلم نكن في كامل تركيزنا وأهدرنا العديد من الفرص".

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وشدد نوير "بنفيكا قدّم أداء رائعا، وافتقرنا إلى الجهد اللازم لتسجيل الهدف".

وكشف حارس مرمى بايرن ميونيخ "تسلل هاري كين في هدف كيميتش كان مزعجا بشكل واضح لنا".

واختتم نوير تصريحاته "علينا أن ننتقد أداءنا في الشوط الأول لأن ما أظهرناه في الشوط الثاني هو بايرن موينيخ وهذه هي الطريقة التي نريد أن نلعب بها".

وحسم بنفيكا صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما تجمد رصيد بايرن ميونيخ عند 6 نقاط.

ويواجه بايرن ميونيخ فريق فلامنجو البرازيلي الساعة 11 من مساء الأحد المقبل ضمن منافسات ثمن النهائي.

بينما ينتظر بنفيكا وصيف المجموعة الرابعة بين تشيلسي والترجي.

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