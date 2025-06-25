حارس بنفيكا: لعبنا مباراة جيدة أمام فريق مذهل.. وأدينا واجبنا بالتأهل

الأربعاء، 25 يونيو 2025 - 01:48

كتب : FilGoal

بنفيكا أمام بايرن - كأس العالم للأندية

أشاد أناتولي تروبين حارس مرمى بنفيكا بأداء فريقه أمام بايرن ميونيخ في ختام مباريات المجموعة الثالثة بكأس العالم للأندية.

وتغلب بنفيكا على بايرن ميونيخ بهدف دون مقابل ليحسم تأهله في صدارة المجموعة، بينما تأهل البافاري في المركز الثاني وودع كل من بوكا جونيورز وأوكلاند.

وقال أناتولي تروبين حارس مرمى بنفيكا: "كانت مباراة جيدة ضد فريق مذهل".

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وتابع "أنا سعيد للغاية بعد الفوز على بايرن ميونيخ، ليس أنا فقط بل الفريق بأكمله".

واختتم تروبين تصريحاته "بذلنا قصارى جهدنا وأدينا واجبنا بالتأهل إلى الدور التالي".

وحسم بنفيكا صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما تجمد رصيد بايرن ميونيخ عند 6 نقاط.

ويواجه بايرن ميونيخ فريق فلامنجو البرازيلي الساعة 11 من مساء الأحد المقبل ضمن منافسات ثمن النهائي.

بينما ينتظر بنفيكا وصيف المجموعة الرابعة بين تشيلسي والترجي.

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