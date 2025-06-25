مباراة أخرى توقفت بسبب الجو.. بوكا جونيورز يتعادل مع أوكلاند سيتي

تعادل بوكا جونيورز مع أوكلاند سيتي بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب جيوديس بارك في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس العالم للأندية.

بتلك النتيجة خرج الفريقين من البطولة باحتلال بوكا جونيورز المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطتين، بينما أنهى أوكلاند المجموعة في المركز الرابع بنقطة واحدة.

وشهدت المباراة تسجيل أوكلاند لهدفه الوحيد في النسخة الحالية من البطولة.

التشكيل

بدأ إدينسون كافاني في التشكيل الأساسي لبوكا جونيورز لأول مرة منذ بداية البطولة.

كافاني أساسي لأول مرة مع بوكا جونيورز ضد أوكلاند في مونديال الأندية ويمكنكم متابعة المباريات عبر تطبيق dazn مجانا https://t.co/zEOghQB0w8 pic.twitter.com/o25kq8ycd5 — FilGoal (@FilGoal) June 24, 2025

أحداث المباراة

بدأ بوكا جونيورز المباراة ضاغطا من أجل تسجيل الهدف الأول.

ونجح الفريق الأرجنتيني في التقدم بالدقيقة 26 عن طريق الحارس بالخطأ في مرماه بعد رأسية من لاوتارو دي لولو ارتدت من القائم إلى رأس الحارس وسكنت الشباك.

ومنعت العارضة الهدف الثاني لبوكا عن طريق ميجيل ميرينتييل برأسية في الدقيقة 43,

في الشوط الثاني تعادل أوكلاند سيتي عن طريق كريستيان جراي برأسية مستغلا ركنية نفذها جيرسون لاجوس.

وبعد دقيقتين توقفت المباراة بسببب سوء الأحوال الجوية لأكثر من نصف ساعة قبل أن تستكمل بشكل طبيعي.

وفي الدقيقة 59 سجل ميرينتييل هدف بوكا جونيورز الثاني ولكنه ألغي لوجود حالة تسلل في بداية الهجمة.

وضغط بوكا جونيورز طوال دقائق المباراة من أجل تسجيل الهدف الثاني وأهدر العديد من الفرص