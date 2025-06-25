منافسة أوروبية لاتينية.. المباراة الثالثة تتحدد في دور الـ16 بكأس العالم للأندية والطريق لقبل النهائي

تحدد طرفي المواجهة الثالثة في دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وخسر بايرن ميونيخ الألماني أمام بنفيكا البرتغالي بهدف نظيف في الجولة الثالثة والأخيرة لحساب المجموعة الثالثة بالبطولة.

بنفيكا خطف الصدارة بعدما رفع رصيده إلى 7 نقاط، فيما توقف رصيد بايرن عند 6 نقاط في الوصافة.

وودع بوكا جونيورز الأرجنتيني، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي البطولة من دور المجموعات.

وكان فلامنجو البرازيلي حسم صدارة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط بعد فوزين أمام تشيلسي الإنجليزي، والترجي التونسي.

ويلتقي تشيلسي والترجي في تمام الرابعة فجرًا لتحديد وصيف المجموعة، بعدما ودع لوس أنجلوس الأمريكي البطولة من الجولة الثانية بخسارتين.

ويواجه فلامنجو نظيره بايرن ميونيخ في دور الـ16 بالبطولة.

المباراة تقام الساعة 11 مساء يوم الأحد 29 يونيو (بتوقيت القاهرة) الرابعة عصرًا بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية.

وتعد تلك المواجهة الثالثة التي تتحدد بعد مواجهتي بالميراس البرازيلي، ومواطنه بوتافوجو، فيما يواجه إنتر ميامي منافسه باريس سان جيرمان.

ويلتقي في ربع النهائي الفائز من مباراة بايرن ميونيخ وفلامنجو أمام الفائز من باريس سان جيرمان وإنتر ميامي.

أما الفائز من مواجهة بنفيكا أمام (الترجي أو تشيلسي)، سيواجه الفائز من بالميراس وبوتافوجو في ربع النهائي.