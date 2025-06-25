منافسة أوروبية لاتينية.. المباراة الثالثة تتحدد في دور الـ16 بكأس العالم للأندية والطريق لقبل النهائي

الأربعاء، 25 يونيو 2025 - 00:23

كتب : FilGoal

بايرن ميونيخ

تحدد طرفي المواجهة الثالثة في دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وخسر بايرن ميونيخ الألماني أمام بنفيكا البرتغالي بهدف نظيف في الجولة الثالثة والأخيرة لحساب المجموعة الثالثة بالبطولة.

بنفيكا خطف الصدارة بعدما رفع رصيده إلى 7 نقاط، فيما توقف رصيد بايرن عند 6 نقاط في الوصافة.

أخبار متعلقة:
ينتظر تشيلسي أو الترجي.. بنفيكا يسقط بايرن ويخطف صدارة المجموعة في كأس العالم للأندية التشكيل - بافليديس يقود هجوم بنفيكا.. وتغييرات عديدة بايرن ميونيخ موندو ديبورتيفو: رغم محاولات بايرن وعرضه الأعلى.. سر تفاؤل برشلونة بضم نيكو ويليامز

وودع بوكا جونيورز الأرجنتيني، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي البطولة من دور المجموعات.

وكان فلامنجو البرازيلي حسم صدارة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط بعد فوزين أمام تشيلسي الإنجليزي، والترجي التونسي.

ويلتقي تشيلسي والترجي في تمام الرابعة فجرًا لتحديد وصيف المجموعة، بعدما ودع لوس أنجلوس الأمريكي البطولة من الجولة الثانية بخسارتين.

ويواجه فلامنجو نظيره بايرن ميونيخ في دور الـ16 بالبطولة.

المباراة تقام الساعة 11 مساء يوم الأحد 29 يونيو (بتوقيت القاهرة) الرابعة عصرًا بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية.

وتعد تلك المواجهة الثالثة التي تتحدد بعد مواجهتي بالميراس البرازيلي، ومواطنه بوتافوجو، فيما يواجه إنتر ميامي منافسه باريس سان جيرمان.

ويلتقي في ربع النهائي الفائز من مباراة بايرن ميونيخ وفلامنجو أمام الفائز من باريس سان جيرمان وإنتر ميامي.

أما الفائز من مواجهة بنفيكا أمام (الترجي أو تشيلسي)، سيواجه الفائز من بالميراس وبوتافوجو في ربع النهائي.

كأس العالم للأندية بايرن ميونيخ بنفيكا فلامنجو
نرشح لكم
كومباني: في كرة القدم عندما لا تستغل الفرصة تدفع الثمن.. ومواجهة فلامنجو مثل تشيلسي نوير: علينا اللعب كما ظهرنا أمام بنفيكا في الشوط الثاني.. وإلغاء هدف كيميتش أمر مزعج حارس بنفيكا: لعبنا مباراة جيدة أمام فريق مذهل.. وأدينا واجبنا بالتأهل مباراة أخرى توقفت بسبب الجو.. بوكا جونيورز يتعادل مع أوكلاند سيتي ينتظر تشيلسي أو الترجي.. بنفيكا يسقط بايرن ويخطف صدارة المجموعة في كأس العالم للأندية انتهت في كأس العالم للأندية - بنفيكا (1)-(0) بايرن ميونيخ انتهت كأس العالم للأندية - أوكلاند سيتي (1)-(1) بوكا جونيورز التشكيل - كافاني أساسي لأول مرة في هجوم بوكا جونيورز أمام أوكلاند بكأس العالم للأندية
أخر الأخبار
نيمار: جددت مع سانتوس لأنه جذوري وتاريخي وليس فريقي فقط دقيقة | أمريكا
كومباني: في كرة القدم عندما لا تستغل الفرصة تدفع الثمن.. ومواجهة فلامنجو مثل تشيلسي 10 دقيقة | كأس العالم للأندية
نوير: علينا اللعب كما ظهرنا أمام بنفيكا في الشوط الثاني.. وإلغاء هدف كيميتش أمر مزعج 36 دقيقة | كأس العالم للأندية
حارس بنفيكا: لعبنا مباراة جيدة أمام فريق مذهل.. وأدينا واجبنا بالتأهل 43 دقيقة | كأس العالم للأندية
مباراة أخرى توقفت بسبب الجو.. بوكا جونيورز يتعادل مع أوكلاند سيتي ساعة | كأس العالم للأندية
منافسة أوروبية لاتينية.. المباراة الثالثة تتحدد في دور الـ16 بكأس العالم للأندية والطريق لقبل النهائي 2 ساعة | كأس العالم للأندية
ينتظر تشيلسي أو الترجي.. بنفيكا يسقط بايرن ويخطف صدارة المجموعة في كأس العالم للأندية 2 ساعة | كأس العالم للأندية
ليون يستأنف ضد قرار الهبوط للدرجة الثانية 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 شروط.. سيناريوهات تأهل الأهلي إلى دور الـ16 بكأس العالم للأندية 2 انتهت كأس العالم للأندية – الأهلي (0)-(2) بالميراس.. خسارة الأحمر 3 في حضور ثلاثي مصري.. مانشستر سيتي يُسقط العين بسداسية و10 من 10 لجوارديولا 4 كرة يد – منتخب مصر يهزم السعودية في افتتاح بطولة العالم للشباب
/articles/507969/منافسة-أوروبية-لاتينية-المباراة-الثالثة-تتحدد-في-دور-الـ16-بكأس-العالم-للأندية-والطريق-لقبل-النهائي