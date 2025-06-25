ينتظر تشيلسي أو الترجي.. بنفيكا يسقط بايرن ويخطف صدارة المجموعة في كأس العالم للأندية

الأربعاء، 25 يونيو 2025 - 00:07

كتب : FilGoal

بنفيكا أمام بايرن - كأس العالم للأندية

سقط بايرن ميونيخ الألماني أمام بنفيكا البرتغالي بهدف نظيف في الجولة الثالثة والأخيرة لحساب المجموعة الثالثة من بطولة كأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

سجل هدف المباراة الوحيد أندرياس شيلديروب في الدقيقة 13 من تسديدة قوية سكنت شباك مانويل نوير.

وبدأ بايرن ميونيخ المباراة بتشكيل شهد عدد كبير من التبديلات بعد ضمان الفريق التأهل إلى الدور التالي.

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وفض فينسينت كومباني إراحة مايكل أوليسي، وهاري كين، وجوشوا كيميتش، فيما أتاح الفرصة لعدد من اللاعبين مثل ليروى ساني الذي سيرحل عن الفريق مع نهاية البطولة بعد انتقاله رسميا إلى جالاتا سراي التركي.

وبتلك النتيجة اقتنص بنفيكا صدارة المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، فيما احتل بايرن ميونيخ المركز الثاني بعدما توقف رصيده عند 6 نقاط.

وباتت مباراة بوكا جونيورز الأرجنتيني أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي تحصيل حاصل.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 55 بسبب سوء الأحوال الجوية، وكانت النتيجة تشير إلى التعادل بهدف لكل فريق.

بوكا جونيورز حصد نقطة وحيدة، فيما خسر أوكلاند مباراتيه، ليودعا البطولة من الدور الأول.

وبذلك يلتقي بنفيكا أمام صاحب المركز الثاني في المجموعة الرابعة، إما تشيلسي أو الترجي.

أما بايرن ميونيخ فيضرب موعدا مع فلامنجو البرازيلي متصدر المجموعة الرابعة.

وتختتم منافسات المجموعة الرابعة، فجر اليوم الأربعاء بمواجهتي تشيلسي أمام الترجي التونسي لتحديد الوصافة، ومباراة فلامنجو المتصدر أمام لوس أنجلوس الأمريكي.

تفاصيل المباراة

بدأت المباراة بضغط من بنفيكا، وسدد دي ماريا كرة قوية في الدقيقة التاسعة تصدى لها نوير.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 13 عن طريق أندرياس شيلديروب بتسديدة قوية في الشباك.

وكاد بايرن أن يتلقى هدفا ثانيا بعد خروج خاطئ من مانويل نوير ليسدد الكرة التي اصطدمت بـ أوباميكانو ومرت بجوار المرمى إلى ركنية.

وجاءت أخطر هجمات بايرن في الشوط الأول عن طريق جنابري الذي مر من الجانب بطريقة رائعة ليلعب كرة عرضية أرضية إلى ساني الذي سددها أعلى العارضة.

واستمرت الدقائق الأخيرة حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني، أجرى بايرن 3 تبديلات بنزول هاري كين وجوشوا كيميتش وميكيل أوليسي بدلا من بيشوف وبالينها وسيرجي جنابري.

وأهدر ليروى ساني انفراد أمام حارس بنفيكا.

وتألق مانويل نوير في الدقيقة 57 بعدما تصدى لانفراد أمام لاعب بنفيكا أكتورك أوجلو.

وسجل جوشوا كيميتش هدف التعادل لبايرن في الدقيقة 61، ولكن ألغاه الحكم بداعي التسلل نظرا لتواجد هاري كين في اتجاه الكرة نحو المرمى.

وواصل ليروى ساني إهدار الفرص السهلة بعد انفراده في الدقيقة 68، إلا أن الحارس تألق ومنع هدف التعادل لبايرن.

حاول بايرن في الدقائق الأخيرة إدراك التعادل، ولكن لم ينجح في ذلك حتى أطلق الحكم صافرة النهاية.

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