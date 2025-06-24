كرة يد - موعد مباراة مصر والبرتغال في ربع نهائي بطولة العالم للشباب.. والقناة الناقلة

يلعب منتخب مصر أمام البرتغال ضمن مباريات ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد للشباب.

وحصد منتخب مصر للشباب المركز الثاني في المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي لبطولة العالم، فيما نجحت البرتغال في الحصول على أول المجموعة الثانية في الدور الرئيسي بـ6 نقاط، والسويد ثانيا بـ 4 نقاط.

وتذاع مباراة منتخب مصر أمام البرتغال يوم الخميس 26 يونيو القادم الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة في ربع النهائي.

وتذاع المباراة على قناة أون سبورت ويعلق عليها خالد خيري.

وكان منتخب مصر استطاع الفوز على حساب سويسرا 25-28 في أول مباريات الدور الرئيسي، قبل الخسارة أمام ألمانيا، فيما فاز على كل من السعودية والبحرين وإسبانيا في الدور الأول.

وتستضيف بولندا البطولة خلال الفترة من 18 وحتى 28 يونيو الجاري.

ويقود منتخب مصر للشباب مجدي أبو المجد مديرًا فنيًا، ومحمد عبد الرحمن المدرب العام، ومحيي صلاح المشرف على تدريب حراس المرمى، وعمرو محمد طبيب، وكريم صفوت مدير إداري ومازن سمير مدير المنتخب، بينما يتولى طارق محروس الإشراف على منتخبات الشباب والناشئين.

ويلتقي الفائز من مباراة مصر والبرتغال أمام الفائز من جزر فارو، وسلوفينيا يوم 27 يونيو في نصف النهائي.

وعلى الجانب الآخر في الطريق للنهائي، يلتقي منتخب ألمانيا أمام السويد، فيما يواجه الفائز منهما الفائز من مباراة النرويج والدنمارك في ربع النهائي الآخر.