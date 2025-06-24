كرة يد - منتخب مصر يخسر أمام ألمانيا ويضرب موعدا مع البرتغال في بطولة العالم للشباب

الثلاثاء، 24 يونيو 2025 - 23:43

كتب : FilGoal

منتخب مصر للشباب - كرة يد

خسر منتخب مصر للشباب لكرة اليد أمام ألمانيا بنتيجة 29-25 في الدور الرئيسي لبطولة العالم للشباب المقامة في بولندا.

وبتلك النتيجة احتل المنتخب المصري للشباب لليد المركز الثاني في المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي برصيد 4 نقاط.

فيما احتل منتخب ألمانيا الصدارة بـ5 نقاط.

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وودع منتخبا إسبانيا البطولة باحتلاله المركز الثالث برصيد 3 نقاط، والمنتخب السويسري الرابع بدون نقاط.

وكان منتخب مصر استطاع الفوز على حساب سويسرا 25-28 في أول مباريات الدور الرئيسي، قبل الخسارة أمام ألمانيا.

وفاز منتخب مصر على كل من السعودية والبحرين وإسبانيا في الدور الأول.

وتستضيف بولندا البطولة خلال الفترة من 18 وحتى 28 يونيو الجاري.

ويقود منتخب مصر للشباب مجدي أبو المجد مديرًا فنيًا، ومحمد عبد الرحمن المدرب العام، ومحيي صلاح المشرف على تدريب حراس المرمى، وعمرو محمد طبيب، وكريم صفوت مدير إداري ومازن سمير مدير المنتخب، بينما يتولى طارق محروس الإشراف على منتخبات الشباب والناشئين.

ويلتقي المنتخب المصري أمام نظيره البرتغالي يوم 26 يونيو القادم في ربع النهائي.

ويلتقي الفائز من مباراة مصر والبرتغال أمام الفائز من جزر فارو، وسلوفينيا يوم 27 يونيو في نصف النهائي.

البرتغال نجحت في الحصول على أول المجموعة الثانية في الدور الرئيسي بـ6 نقاط، والسويد ثانيا بـ 4 نقاط.

وعلى الجانب الآخر في الطريق للنهائي، يلتقي منتخب ألمانيا أمام السويد، فيما يواجه الفائز منهما الفائز من مباراة النرويج والدنمارك في ربع النهائي الآخر.

منتخب الشباب لليد كرة يد بطولة العالم لليد
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