سانتوس يجدد عقد نيمار

الثلاثاء، 24 يونيو 2025 - 23:33

كتب : FilGoal

نيمار

أعلن نادي سانتوس البرازيلي، عن تجديد عقد نيمار.

نيمار

النادي : سانتوس

سانتوس

وأفاد الإعلان الرسمي، أن تجديد عقد الجناح البرازيلي مع الفريق لمده 6 شهور فقط، ثم سيقرر اللاعب مستقبله.

وينتهي عقد نيمار مع الفريق البرازيلي ديسمبر القادم.

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وانضم نيمار لصفوف سانتوس في صفقة انتقال حر خلال شهر يناير الماضي بعد رحيله من الهلال السعودي.

وكان نيمار قد تعرض للطرد في المباراة الأخيرة التي لعبها مع سانتوس أمام بوتافوجو في الجولة 11 من الدوري البرازيلي.

وشارك نيمار مع سانتوس هذا الموسم في 14 مباراة سجل 3 وصنع 3 منذ عودته للبرازيل.

نيمار سانتوس
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